La mamá de Camila Homs fue drástica al opinar de la separación de Tini y Rodrigo de Paul

Liliana, mamá de Camila Homs - captura LAM .jpg

Con relación al desembarco de su hija en el Bailando 2023, el programa de Marcelo Tinelli que debutará en la pantalla del canal de Palermo antes de fin de mes, Liliana admitió estar feliz. Al tiempo que sobre el posteo de su ex marido prefirió mantener distancia: “Mi expareja es otra persona. Yo soy Liliana, él es Horacio. Él tiene un pensamiento, yo tengo otro”.

Así, ya ante la pregunta directa sobre la separación de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul, el papá de sus dos nietos, la mamá de Camila Homs afirmó tajante: “Es una noticia más. Y prefiero no hablar”.

Camila Homs José Sosa.jpeg

En tanto, sí se refirió a su hija asegurando verla mucho mejor. "Últimamente la veo bien” lanzó cautelosa. Pero ante la consulta del cronista de si se debe a su flamante relación con el futbolista de Estudiantes de La Plata José Sosa, se limitó a deslizar que “Se están conociendo”.

Por último, el periodista de LAM fue al grano al mencionarle a de Paul, pero mientras negaba con la cabeza Fontán optó por declarar tajante: “Él es el papá de mis nietos, todo bien. Hace mucho que no lo veo”, dando por finalizada la entrevista.

El picante posteo del papá de Camila Homs tras la separación de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

Luego de varios rumores durante las últimas semanas, Tini Stoessel y Rodrigo de Paul anunciaron oficialmente su separación el martes por la noche desde sus cuentas de Twitter, a través de un comunicado conjunto publicado al mismo tiempo.

"Decidimos terminar nuestra relación. Vivimos momentos muy lindos, donde tuve la oportunidad de conocer a una persona que quiero y respeto mucho. Nos acompañamos en momentos muy importantes de nuestras vidas. Muchas gracias por el amor y el respeto", precisaron la cantante y el futbolista desde sus respectivas cuentas.

horacio homs tini stoessel rodrigo de paul.jpg

Lo cierto es que desde las redes sociales, quien dio un particular y picante mensaje horas después de conocerse esta noticia fue Horacio Homs, padre de Camila Homs. Desde su cuenta de Instagram, el padre de Camila posteó el clásico video de Guillermo Francella cuando gana el club del que es hincha y donde dice: "Buen día... Hermosa mañana, ¿verdad?", que rápidamente se volvió viral.

Si bien no amplía al respecto, llama la atención el momento en que Horacio decidió postearlo, cuando se sabe que la relación con el ex de su hija no terminó de la mejor manera tras la escandalosa separación. El papá de Camila se habría metido así, de manera sutil, en la noticia del momento en el mundo del espectáculo: la separación de Tini y de Paul.