Infidelidad en la pareja: 7 señales que no fallan para descubrir un engaño

Un especialista en análisis no verbal revela cuáles son los cambios de comportamiento y las señales de lenguaje corporal que podrían advertir una infidelidad.

El 35% de los hombres y el 26% de las mujeres admiten haber engañado alguna vez a su pareja

El 35% de los hombres y el 26% de las mujeres admiten haber engañado alguna vez a su pareja, según un estudio del instituto Ipsos, realizado con una encuesta a 824 participantes en España de entre 18 y 65 años.

A priori, no hace falta contratar a un detective para que descubra una infidelidad en la pareja. Prestar atención a los cambios significativos en el comportamiento de la otra persona y al análisis no verbal, una disciplina cada vez más estudiada dentro de la comunicación humana, puede permitir descubrir un engaño.

El reconocido especialista en oratoria y docente Franco Pisso, en su canal de YouTube, expone 7 señales de lenguaje corporal a tener en cuenta, al considerar que quien comete una traición debe “adaptar su comunicación y adaptar su conducta” para evitar ser descubierto. Según un estudio de Ipsos citado por el experto, el 35% de los hombres y el 26% de las mujeres reconocen haber sido infieles alguna vez.

Sin embargo, antes de sacar conclusiones, el profesional advierte sobre la importancia de la “línea base”: no se trata de gestos aislados, sino de identificar alteraciones en el comportamiento habitual y cotidiano de la pareja. “Identificá antes de salir a analizar... esa línea base es clave para sacar cualquier tipo de conclusión”, sostiene.

Las 7 alertas de la infidelidad en la pareja

1. Microexpresiones de asco y desprecio.

Según explica el especialista, estas aparecen cuando la persona habla de su pareja o con ella y “muestran dos cosas negativas: una es un sentimiento de superioridad y otra es de un profundo desagrado”. Se manifiestan a través de la contracción asimétrica del rostro o el cierre de las fosas nasales, lo que revela un rechazo que, según estudios, podría anticipar el fin de la relación en menos de tres años.

2. Preocupación excesiva por la apariencia.

Tal como afirma el especialista, el problema surge cuando existe una variación radical de la conducta habitual: “si vos siempre fuiste un desprolijo y de repente salís y sos Rosa, ahí está el quilombo”. El foco pasa de la comodidad personal a una preocupación externa sobre “qué ve el otro de mí”.

3. Cambio de horarios y actividades.

Pisso advierte que la aparición de una tercera persona requiere tiempo y espacio. Al respecto, ejemplifica que “si tardás 9 horas en ir al supermercado, es posible que estés haciendo algo más que ir al supermercado”. Las nuevas rutinas o la extensión injustificada de las habituales son señales de alerta de que algo extraño está sucediendo en esas horas.

4. Hermetismo con las contraseñas.

El cambio repentino de claves en redes sociales o la creación de cuentas nuevas son indicios de que hay algo que ocultar. Pisso señala que “si vos no tenés nada que ocultar, ya fue”, pero cuando aparece la resistencia a compartir el dispositivo para tareas simples, la situación deja de “oler correctamente”.

5. Incomodidad ante preguntas simples.

El profesional indica que, cuando se le consulta por su día, la persona infiel suele reaccionar con enojo o sentirse invadida. “Esas actitudes están queriendo esconder algo... omitir es mentir”, afirma, al destacar que el enojo surge como una defensa para evitar que la otra persona indague en lo que se está ocultando.

6. La regla de los 15 días.

“La persona que está siendo infiel normalmente ve a ese tercero o a esa tercera en un período no mayor a 15 días”, asegura el especialista. Es por este dato estadístico que los contratos de los detectives suelen durar entre 10 y 18 días, ya que es el lapso clave para encontrar una “flagrancia” o evidencia del hecho.

7. Obsesión con el celular.

Dejar el teléfono siempre boca abajo, llevarlo a todos lados y negarse terminantemente a prestarlo son señales críticas. Tal como afirma Pisso, existe en estos casos “una preocupación excesiva con el teléfono y eso es una muestra de que hay algo que no se quiere mostrar”.

La clave: el diálogo y el contexto

A pesar de estas señales, el docente enfatiza que lo más importante es la comunicación abierta y no sacar conclusiones apresuradas sin considerar el contexto previo. “Una persona que no tiene nada para esconder no va a reaccionar de manera negativa”, sostiene el profesional.

Antes de juzgar, es fundamental analizar si estos gestos son incongruencias comunicacionales respecto a la “línea base” de la persona. El consejo final de Pisso es apostar a la conversación: “siéntense y hablen... comuníquense y sobre todas las cosas tengan en cuenta la línea base” para evitar que se terminen relaciones por juicios equivocados.

