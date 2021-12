Insólito: decoraron un árbol de navidad pero con panes

Embed NAVIDAD CHILANGA BE LIKE: pic.twitter.com/JPezSSom3V — COSAS DE NORTEÑOS (@CosasDeNortenos) December 7, 2021

El resto del árbol se muestra verde, como el color clásico, pero sin ninguna otra decoración que no sea estos bollos. Por ejemplo, un usuario en twitter lo catalogó como "Navidad Chingada Be Like:".

El significado del árbol de Navidad es que representa al Paraíso, de donde Adán y Eva comieron los frutos, dando origen al pecado original. Además, también sirve para recordar que Jesús vino a la Tierra para conseguir la reconciliación.