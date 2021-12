¡Insólito! En una cita "horrible" conoció al amor de su vida

La joven Paige de 28 años contó en el video que estaba volviendo a entrar en el mundo de las citas cuando salió de noche con sus amigas y conoció a alguien. Según reveló, tuvo una conexión instantánea y automáticamente acordaron tener una cita.

"No tuvimos que decir una palabra, simplemente comenzamos a flotar místicamente entre la multitud hacia los brazos del otro. La canción termina, pongo mi número. No necesitamos palabras porque tenemos pasión", detalló. "Terminamos haciendo planes para ir a cenar".

El fin de semana siguiente, Paige llegó al local donde ella y el hombre habían planeado encontrarse. Le dijo a la anfitriona el nombre de la reserva de su cita y comenzó a caminar hacia su mesa, donde para su sorpresa, había seis asientos y cubiertos en la mesa.

"Llega unos 10 minutos más tarde y noto que entra al restaurante exactamente a la misma hora que otro grupo de hermosos ejemplares masculinos. Lo saludo y noto que todos, sí todos, comienzan a caminar hacia mí", agregó Paige asombrada.

"Todos comienzan a sacar una silla y tomar asiento, mientras él me abraza y me dice que me veo genial. Pero estoy pensando que no vamos a abordar el hecho de que trajiste a Jim, James, Paul y Tyrone. a nuestra cita ", reveló.

Paige continuó explicando: "Entonces termino preguntando, "A qué se debe la incomodidad de TODA tu compañía', a lo que él responde, 'Oh, no te importa, ¿verdad?' Sí. Sí, me importa, y él dice, 'Dios mío, debería haber preguntado primero'.

"Terminó siendo una cita horrible. Quiero decir que estamos hablando de personalidad cero, como en el negativo de las personalidades", continúo. Sin embargo, la noche dio un giro inesperado cuando terminó conociendo a uno del grupo, quien luego fue su verdadera pareja.