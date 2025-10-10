En vivo Radio La Red
Jim Carrey
Netflix
CINE

Jim Carrey se luce en Netflix con su comedia más divertida y es la película que lidera el Top 10

Netflix la recuperó y volvió a poner en tendencia una comedia icónica de Jim Carrey que marcó los años 90 y sigue haciendo reír a toda una generación.

Jim Carrey se luce en Netflix con su comedia más divertida y es la película que lidera el Top 10. (Foto: Archivo)

Netflix la recuperó, y con ello revivió una de las comedias más queridas del cine moderno. Se trata de "La máscara" (The mask), la película que en 1994 convirtió a Jim Carrey en una superestrella mundial y que hoy vuelve a conquistar al público con su humor desbordante, su estética de dibujos animados y su energía inagotable.

Desde su llegada al catálogo de la plataforma, el film se posicionó rápidamente entre los más vistos, demostrando que su magia sigue intacta tres décadas después. Quienes la disfrutaron en su estreno ahora pueden revivirla, y las nuevas generaciones la descubren por primera vez, encontrando en ella una comedia tan absurda como entrañable.

De qué trata "La máscara" en Netflix

La trama sigue a Stanley Ipkiss, un tímido empleado de banco que vive una rutina gris y monótona. Su vida cambia por completo cuando encuentra una antigua máscara de madera, relacionada con Loki, el dios nórdico de la travesura. Al ponérsela, Stanley se transforma en un personaje verde, extrovertido y caricaturesco, capaz de desafiar las leyes de la física y de hacer realidad sus deseos más disparatados.

Esta dualidad entre el hombre reprimido y el ser desinhibido fue clave para que Jim Carrey desplegara todo su talento físico y gestual. Su interpretación fue tan explosiva que se convirtió en una referencia inmediata del cine de los 90. En cada escena, el actor combina elasticidad corporal, expresividad exagerada y humor absurdo, elementos que definirían gran parte de su carrera posterior.

El antagonista principal, Dorian Tyrell, interpretado por Peter Greene, es un jefe mafioso que busca adueñarse del poder de la máscara para dominar el bajo mundo de la ciudad. Su enfrentamiento con Stanley Ipkiss eleva la tensión de la historia, equilibrando el tono humorístico con una dosis justa de acción y peligro.

El debut cinematográfico de Cameron Diaz

Otro de los grandes atractivos de La máscara fue el debut cinematográfico de Cameron Diaz, quien interpretó a Tina Carlyle, la mujer que roba el corazón de Stanley. Su primera aparición en pantalla, al ritmo del jazz en el club Coco Bongo, se convirtió en un ícono instantáneo del cine de esa década.

La química entre Carrey y Diaz fue inmediata, y su dupla aportó frescura y encanto a una historia que mezcla romance, acción y fantasía. La actriz, hasta ese momento desconocida, alcanzó la fama mundial tras el estreno, consolidándose como una de las figuras más destacadas de Hollywood durante los años siguientes.

El secreto detrás del éxito de "La máscara"

Basada en la serie de cómics creada por Mike Richardson y publicada por Dark Horse Comics, La máscara adaptó el concepto original (más oscuro y violento) hacia una versión más familiar y cómica, dirigida por Chuck Russell.

El resultado fue una explosión visual que combinó efectos especiales pioneros, animación digital y una banda sonora vibrante, logrando una estética que parecía sacada directamente de un dibujo animado. En su época, el film recibió elogios por su innovación técnica, llegando incluso a ser nominado al Oscar a los Mejores Efectos Visuales.

Netflix revive una comedia que no pasa de moda

El regreso de La máscara al catálogo de Netflix demuestra la apuesta de la plataforma por rescatar clásicos que marcaron una época. En tiempos de remakes y universos cinematográficos, esta propuesta trae de vuelta la esencia del humor físico, la comedia exagerada y el carisma inigualable de Jim Carrey.

Además, su llegada coincidió con una ola de nostalgia entre los usuarios, que la posicionaron rápidamente entre los contenidos más vistos. En redes sociales, miles de comentarios celebraron su regreso y destacaron lo bien que ha envejecido la película pese al paso del tiempo.

El elenco de "La máscara" con Jim Carrey

  • Jim Carrey
  • Cameron Diaz
  • Peter Riegert
  • Peter Greene
  • Amy Yasbeck
  • Richard Jeni
  • Orestes Matacena
  • Tim Bagley
  • Nancy Fish
  • Johnny Williams
Una película para disfrutar en familia

Más allá del paso del tiempo, La máscara conserva un encanto atemporal. Su mezcla de humor inocente, imaginación y locura sigue funcionando como el primer día. Es una de esas películas que se pueden ver una y otra vez, y siempre arrancan una sonrisa.

Netflix no solo la recuperó, sino que también la devolvió al centro de la conversación cultural. En un catálogo lleno de estrenos, esta comedia recuerda que los clásicos nunca mueren, solo esperan el momento justo para volver a brillar.

Tráiler de "La máscara" en Netflix

