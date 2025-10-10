El descargo de Alan Lenz que expone el lado oculto de La Voz Argentina

"No todo es tan Disney como uno cree. ¿Y por qué muestro esto? Nada es para mostrar esto... ¡no se coman la peli, chicos!", agregó.

Y finalizó: "Disfruten la música porque un día sos el príncipe de Disney y,a l otro día, soy el príncipe de la lavandina".

¿Un hombre irrumpió en el estudio de La Voz Argentina?

Días atrás, Nicolás Occhiato volvió a cruzarse con Apolo, el padre de Thomas Dantas, un brasileño simpático y verborrágico que ya había llamado la atención en su primera aparición. En el tercer round del Team Luck Ra en La Voz Argentina 2025, el conductor protagonizó un nuevo intercambio con él, que terminó con el hombre bailando samba sobre el escenario.

Todo ocurrió cuando Apolo tomó la palabra en medio de la competencia. Con un portugués bastante difícil de entender para la mayoría, lanzó una declaración que sorprendió a todos los presentes: aseguró que tanto su hijo como Nicolás Behringer, el compañero de batalla de Thomas, “son el futuro de la nación”. Acto seguido, con la misma seguridad, agregó que había traído una pista musical y que solo necesitaba un micrófono para poder cantar.

La escena dio lugar a comentarios inmediatos. Juliana Gattas, con su estilo habitual, lo comparó con las figuras religiosas televisivas al señalar que se parecía a los pastores de los programas que suelen aparecer en la medianoche de la televisión argentina. La ocurrencia desató risas en el estudio. Sin embargo, pese al entusiasmo del brasileño, Nico Occhiato fue tajante y le negó la posibilidad de cantar. Aun así, buscó darle protagonismo de otro modo: le pidió que mostrara algunos pasos de la danza típica de su país.

Apolo no dudó en aceptar el desafío. Subió al escenario y se animó a bailar samba frente a todos. A simple vista, sus movimientos no parecieron demasiado virtuosos, pero el momento fue divertido y relajado. “Baila como yo”, lo alentó Nico en tono de broma, mientras el público acompañaba con risas y aplausos. Finalmente, Apolo se despidió con una frase en portugués tan enredada que ni siquiera Thomas, su propio hijo, logró descifrar. El episodio se convirtió en una de las escenas más comentadas de la jornada.