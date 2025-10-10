Vaca Muerta: YPF firmó un acuerdo clave para exportar gas argentino

Embed

El otro negocio posible con esa fuente de recursos que es Vaca Muerta es el gas. Especialmente, las posibilidades que abre el GNL, el Gas Natural Licuado. Según la empresa YPF, puede ser un proyecto gigante para el país. Y en ese viaje, se halló a la compañía ideal para esta tarea de explotación: la italiana ENI.

marin y descalzi

Las posibilidades con el gas de Vaca Muerta

Marín eligió estas palabras para hablar de la potencialidad del recurso: "Lo voy a poner en términos. La producción que vamos a producir nosotros con ENI, que vamos a exportar, significa duplicar la producción promedio de Vaca Muerta de gas del año pasado. Es un número muy grande".

Pero para eso se hace necesario la elaboración de 800 pozos de prospección. Y allí llegan las grandes inversiones: 25 mil millones en infraestructura, otros 15 mil en el "upstream", es decir, la exploración y extracción del recurso natural.

Se debe duplicar la actividad, eso para que el impacto que tiene este proyecto que puede significar para la Argentina 300.000 millones de dólares de exportaciones.

gnl vaca muerta Un importante acuerdo entre la Argentina (YPF) e Italia (ENI) para la exploración y exportación de Gas Natural Licuado. (Foto: Gentileza South Energy)

"Para ponerlo en contexto, es la mitad de lo que exportó todo el campo el año pasado durante 20 años", indicó.

Además, dijo que desde el 2031 hasta el 2050, va a generar 50.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos e inducidos.

En la opinión de Marín, va a ser un cambio para la Argentina y como generación y con los gobiernos provinciales, como siempre los he escuchado hablar, "es una obligación que tenemos como generación desarrollar vaca muerta. Y esto es lo que va a generar gracias a la inversión que vamos a hacer con todos", aseguro muy entusiasmado.

Una gran oportunidad para Vaca Muerta y la Argentina del futuro

Por su parte, Descalzi, en nombre de la italiana ENI dijo: "Todos los detalles técnicos del proyecto ya están diseñados. Está completamente terminado. Ahora solo tenemos que ejecutar las tendencias y poner los números, figuras y costos al lado de este proyecto técnico. Esta es una gran oportunidad".

A su vez, Marín, no pudo ocultar su emoción cuando remarcó lo que representa para un futuro cercano: " Va a ser toda inversión extranjera. Esto es un antes y un después para la Argentina”, agregó el CEO de YPF, quien aclaró que espera que esté operativo este proyecto ya en 2029.

Estabilidad y seguridad para los proyectos a largo plazo

No solo es la discusión del momento para la macroeconomía y el dólar. También en el caso de Vaca Muerta. El CEO italiano del ENI dijo: “Se puede encontrar riesgo en todos lados, incluso en Europa. Y a veces el gas está en países que no son fáciles, pero si comparamos la Argentina con otros lugares, tiene los recursos y además hay una empresa estatal fuerte y competente. La parte política también es importante, y el signo político del gobierno actual es pro inversión, lo cual ayuda”, dijo.

Enseguida destacó algo que los argentinos sabemos bien pero pocas veces nos comprometemos a lograr y mantener: “Obviamente que es relevante la estabilidad, pero este es un proyecto con buen retorno para la Argentina, porque va a permitir aumentar las exportaciones y eso serán más divisas para el país. Es algo que todos los gobiernos necesitan", destacó Descalzi.

Ambos altos directivos coincidieron en un aspecto no menor: "Tenemos la misma cultura, es muy fácil estar en contacto”.