Polémica descontrolada tras la foto oficial de todos los participantes de MasterChef Celebrity

"¿Esta que está acá es La Joaqui? ¡Parece Marixa Balli!", advirtió Rodrigo. "Este es El Peque Schwartzman... tiene un destaque... discúlpenme pero, ¿tan central?", sumó.

"A Evangelina Anderson cuesta reconocerla. ¿Quién le hizo la carita? ¿No la habrá retocado con Inteligencia Artificial?", añadió el conductor. "Más allá del retoque, el tema es la ubicación que le dieron a cada uno", acotó Adrián Pallares.

"¿Este es Sergio Company?", preguntó Rodrigo Lussich, desconcertado con los rostros en la foto. "No, es el Turco Husaín", aclaró Pallares.

"Y otra cosa... ¿qué le pasó en el pelo a Miguel Ángel Rodríguez? ¡Es Dani Ambrosino! ¡Está que no se lo reconoce!", planteó el periodista. "¡Es el Photoshop!", sostuvo Karina Iavícoli.

"Acá... la chica Sofi Martínez, también pensé que era Evangelina Anderson. Y Ventura... ¡Ventura se cae de la foto!", agregó Rodrigo Lussich.

En el programa de América señalaron que la imagen provocó enojos y reclamos de parte de las figuras que estarán en el programa de Telefe. Esta temporada parece que viene cargada de polémicas.}

¿Eugenia Tobal se accidentó practicando para MasterChef?

Hace unos días, Ángel de Brito contó que Eugenia Tobal sufrió un accidente mientras practicaba para MasterChef Celebrity, el certamen gastronómico que comenzará pronto por Telefe.

“El viernes tuvo un pequeño accidente Eugenia Tobal, nada grave. Estaba con una mandolina ensayando y se rebanó un dedo, terminó en la guardia en San Isidro”, relató el conductor de LAM.

En una nota con Intrusos (América TV), Eugenia explicó qué fue lo que ocurrió: "Le estaba enseñando a mi marido a usar la mandolina. Yo re canchera le dije: 'bueno, ahora le tenés que poner el protector' y me corté el dedo", contó.

"Me saqué un pedacito de dedo", advirtió. La actriz aclaró que fue atendida de inmediato. "Rápidamente, fui a la clínica y me atendieron. Ya estoy bien", sumó.

Eugenia se mostró entusiasmada por su participación y adelantó que se viene una temporada cargada de emoción. "En el programa nos emocionamos todos", destacó.