Jing Boran arrasa en Netflix con el C-drama del momento y está en el Top 10 de series

¿De qué trata La primavera temprana en Netflix?

La historia seguirá a Shang Zhitao, una joven que llega a Beijing con la intención de abrirse camino en la industria publicitaria. Su primer empleo será en una importante agencia, pero la incorporación no resultará sencilla.

Desde el comienzo tendrá que enfrentarse a un entorno exigente y competitivo. Además, conocerá a Luan Nian, un ejecutivo reconocido por su inteligencia, experiencia y carácter reservado.

La primera impresión entre ambos estará lejos de ser romántica. Luan Nian será directo con Shang Zhitao e incluso llegará a sugerirle que abandone el trabajo. Ella, sin embargo, decidirá quedarse.

La distancia inicial dará paso progresivamente a una atracción que ambos intentarán mantener fuera del ámbito laboral. El vínculo tendrá que permanecer en secreto, especialmente por la posición jerárquica que ocupa él dentro de la empresa.

Según la sinopsis oficial de Netflix: "Una nueva empleada y su talentoso jefe sortean los ires y venires de un vertiginoso lugar de trabajo mientras sostienen una relación secreta que podría poner todo en riesgo".

¿Por qué la relacionaron con Cincuenta sombras de Grey?

Uno de los aspectos que más llamó la atención alrededor de La primavera temprana fue la comparación que algunos espectadores y reseñas hicieron con Cincuenta sombras de Grey.

La semejanza no significa que el C-drama sea una adaptación de la novela de E. L. James. La comparación surgió principalmente por la dinámica de poder entre los protagonistas, la tensión romántica y el carácter dominante de Luan Nian.

También tendrá importancia la química entre Jing Boran y Sun Qian. La producción construirá la atracción entre sus personajes mediante miradas, silencios y situaciones cargadas de tensión, en lugar de convertir el romance en el único argumento de la serie.

Por eso, aunque la comparación con Cincuenta sombras de Grey pueda llamar la atención de quienes buscan una historia con una relación marcada por diferencias de poder, La primavera temprana tendrá una identidad propia.

Jing Boran encabeza el elenco de La primavera temprana

Jing Boran

Sun Qian

Liu Xiaobei

Qi Tianqing

Zhang Yezi

Ning Xin

Zhao Zhenyu

Zhang You

Peng Yang

Cristy Guo

¿Dónde ver La primavera temprana, el C-drama más visto?

La primavera temprana está disponible internacionalmente a través de Netflix, mientras que Youku es la plataforma de emisión original en China. La serie comenzó a transmitirse el 26 de agosto de 2026 y cuenta con 24 episodios.

Con Jing Boran y Sun Qian como protagonistas, la producción presenta una historia de romance adulto en la que las ambiciones profesionales tendrán un peso similar al de los sentimientos.

Mirá el tráiler de La primavera temprana