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Jing Boran arrasa en Netflix con el C-drama del momento y está en el Top 10 de series

Este C-drama con Jing Boran en Netflix presenta una historia que combina romance, tensión entre sus protagonistas y va mucho más allá del amor.

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Jing Boran arrasa en Netflix con el C-drama del momento y está en el Top 10 de series. (Foto: Archivo)

Jing Boran arrasa en Netflix con el C-drama del momento y está en el Top 10 de series. (Foto: Archivo)

La primavera temprana llegó a Netflix con una combinación que rápidamente despertó la atención de los seguidores de los C-dramas: romance, conflictos laborales, ambición profesional y una relación marcada desde el comienzo por una evidente diferencia de poder.

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La producción, también conocida como The Early Spring, comenzó su emisión el 26 de agosto de 2026 y cuenta con 24 episodios. La historia está protagonizada por Jing Boran y Sun Qian, quienes interpretan a dos personajes que se conocen dentro del competitivo mundo de la publicidad y terminan involucrados en una relación que deberán mantener en secreto.

El C-drama está basado en la novela web homónima de Gu Niang Bie Ku. Su historia sigue a una joven que llega a Beijing para comenzar una nueva etapa profesional. Lo que inicialmente parece ser una oportunidad para construir una carrera terminará convirtiéndose también en el punto de partida de una relación sentimental complicada.

La tensión entre los protagonistas será uno de los elementos centrales de la producción. Sin embargo, el romance no será el único conflicto. La serie también mostrará el crecimiento profesional de su protagonista y las decisiones que ambos deberán tomar cuando sus objetivos personales y laborales comiencen a cruzarse.

¿De qué trata La primavera temprana en Netflix?

La historia seguirá a Shang Zhitao, una joven que llega a Beijing con la intención de abrirse camino en la industria publicitaria. Su primer empleo será en una importante agencia, pero la incorporación no resultará sencilla.

Desde el comienzo tendrá que enfrentarse a un entorno exigente y competitivo. Además, conocerá a Luan Nian, un ejecutivo reconocido por su inteligencia, experiencia y carácter reservado.

La primera impresión entre ambos estará lejos de ser romántica. Luan Nian será directo con Shang Zhitao e incluso llegará a sugerirle que abandone el trabajo. Ella, sin embargo, decidirá quedarse.

La distancia inicial dará paso progresivamente a una atracción que ambos intentarán mantener fuera del ámbito laboral. El vínculo tendrá que permanecer en secreto, especialmente por la posición jerárquica que ocupa él dentro de la empresa.

Según la sinopsis oficial de Netflix: "Una nueva empleada y su talentoso jefe sortean los ires y venires de un vertiginoso lugar de trabajo mientras sostienen una relación secreta que podría poner todo en riesgo".

¿Por qué la relacionaron con Cincuenta sombras de Grey?

Uno de los aspectos que más llamó la atención alrededor de La primavera temprana fue la comparación que algunos espectadores y reseñas hicieron con Cincuenta sombras de Grey.

La semejanza no significa que el C-drama sea una adaptación de la novela de E. L. James. La comparación surgió principalmente por la dinámica de poder entre los protagonistas, la tensión romántica y el carácter dominante de Luan Nian.

También tendrá importancia la química entre Jing Boran y Sun Qian. La producción construirá la atracción entre sus personajes mediante miradas, silencios y situaciones cargadas de tensión, en lugar de convertir el romance en el único argumento de la serie.

Por eso, aunque la comparación con Cincuenta sombras de Grey pueda llamar la atención de quienes buscan una historia con una relación marcada por diferencias de poder, La primavera temprana tendrá una identidad propia.

Jing Boran encabeza el elenco de La primavera temprana

  • Jing Boran
  • Sun Qian
  • Liu Xiaobei
  • Qi Tianqing
  • Zhang Yezi
  • Ning Xin
  • Zhao Zhenyu
  • Zhang You
  • Peng Yang
  • Cristy Guo

¿Dónde ver La primavera temprana, el C-drama más visto?

La primavera temprana está disponible internacionalmente a través de Netflix, mientras que Youku es la plataforma de emisión original en China. La serie comenzó a transmitirse el 26 de agosto de 2026 y cuenta con 24 episodios.

Con Jing Boran y Sun Qian como protagonistas, la producción presenta una historia de romance adulto en la que las ambiciones profesionales tendrán un peso similar al de los sentimientos.

Mirá el tráiler de La primavera temprana

En pocas palabras

  • C-drama en Netflix: La primavera temprana, protagonizado por Jing Boran, lidera el Top 10 de series con una trama de romance y conflictos laborales.
  • Trama y Protagonistas: La serie sigue a Shang Zhitao y Luan Nian en el competitivo mundo de la publicidad, desarrollando una relación secreta marcada por diferencias de poder.
  • Comparación y Elenco: Relacionada con Cincuenta sombras de Grey por su dinámica de poder, cuenta con Jing Boran y Sun Qian en sus roles principales.
Resumen generado por Thinkindot AI
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