Una Leona cuestionó a Lionel Messi y Yanina Latorre la destrozó con una terrible frase

La jugadora habló con diferentes medios durante una recorrida y, en ESPN Hockey, contó detalles del esperado encuentro con el astro argentino. Allí explicó que sus compañeras tenían ilusión por recibir un saludo del futbolista, aunque ella expresó una postura diferente frente a esa situación.

“A mí me molesta. Todo bien con la Selección de fútbol, pero como que todas querían que las salude Messi”, expresó Granatto durante la entrevista.

Luego, la integrante de Las Leonas remarcó la importancia de las referentes históricas del hockey argentino y agregó: “Lo importante es que está Lucha (Luciana Aymar), Mechi (Mercedes Margalot). Nuestra historia es mucho más grande”.

Sus declaraciones rápidamente llegaron al programa de Yanina Latorre, donde primero reprodujeron el fragmento de la entrevista y posteriormente la conductora realizó un contundente análisis sobre los dichos de la deportista.

En el recorte, Magui Aicega había dado lugar a Granatto para que relatara que Messi las había saludado. Sin embargo, la jugadora respondió: “Nos saludó Lucha”. Esa frase terminó de encender la reacción de Latorre, quien cuestionó la manera en que la jugadora puso en comparación las trayectorias del hockey y del fútbol.

“‘Nuestra historia es mucho más grande que la que tiene Messi’. Una pelo… infradotada. No podés no respetar al máximo ídolo argentino. Perdoná, pero Lucha Aymar no juega al hockey como Messi al fútbol”, lanzó la conductora.

Pero Yanina Latorre fue todavía más contundente y continuó con su descargo contra la integrante de Las Leonas. “Es una enana peroncha, de las que odian a Messi. Magui Aicega se quería morir, porque es educada. Es una petiza peroncha, claramente, porque mostró lo kuka que es y vienen por el odio”, disparó.

Finalmente, Latorre volvió sobre la frase de Granatto acerca de la historia del hockey y sostuvo: “La historia nuestra es mucho más fuerte que la de él... y se calló, porque se dio cuenta de que se estaba metiendo en un camino... Acá no estamos comparando deportes, agradecé que Messi les mandó un saludo”.

Cuál fue la inesperada revelación de Yanina Latorre sobre el retiro de Messi de la Selección

La decisión de Lionel Messi de ponerle punto final a su ciclo en la Selección Argentina generó una fuerte repercusión a comienzos de este mes de septiembre. Entre los mensajes de tristeza y cariño, Yanina Latorre salió a respaldar al capitán y aprovechó para revelar un particular detalle sobre su personalidad.

Durante su programa de radio, la conductora se refirió a las críticas que había recibido el futbolista luego de despedir públicamente a su papá, Jorge Messi, con una carta que algunos usuarios pusieron en duda y atribuyeron a la inteligencia artificial.

“El posteo que escribió me encantó. Me gustó la foto con el papel y la birome, porque hubo mucha gente que, cuando él despidió al papá, decían que había sido hecho con inteligencia artificial”, expresó Yanina.

Además, cuestionó la imagen que muchos tienen sobre la forma de ser del Diez: “No sé por qué creen que él no puede escribir. Lo que pasa que no es un tipo que, públicamente, hable mucho, pero todas las veces que yo lo vi, Leo habla sin parar”.

Por su parte, Diego Latorre también opinó sobre el retiro y consideró acertado el momento elegido por el capitán: “Creo que es de una gran sabiduría haberse retirado a tiempo, siendo considerado por el mundo, el mejor”.