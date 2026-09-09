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INVESTIGACIÓN

Una joven denunció a un enfermero por algo aterrador: una paciente habría visto todo

La joven de 20 años estaba internada en el área de Psiquiatría cuando habría ocurrido el episodio. Una compañera de habitación aseguró haber presenciado la situación y quedó como testigo.

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Hospital Tránsito Cáceres de Allende

Hospital Tránsito Cáceres de Allende, en la ciudad de Córdoba. (Foto: archivo)

Una joven de 20 años denunció haber sido abusada sexualmente por un enfermero mientras se encontraba internada en el área de Psiquiatría del Hospital Tránsito Cáceres de Allende, en la ciudad de Córdoba. Según relató su familia, la paciente habría conocido lo sucedido a través de una compañera de habitación que aseguró haber presenciado el episodio.

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Denunció abusos contra su hijo de 8 años y terminó detenido. (Foto: captura A24)

El trabajador denunciado tiene 60 años y ya fue identificado, mientras que la investigación quedó en manos de la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual de Segundo Turno, a cargo de Ingrid Vago.

La joven había ingresado al centro de salud el 13 de agosto por un cuadro de depresión y permaneció internada hasta el 20 del mismo mes. De acuerdo con el relato de su madre, la hospitalización había sido indicada por su médica de cabecera con el objetivo de estabilizarla.

La mujer cuestionó el tratamiento que recibió su hija durante esos días y aseguró que, una vez internada, le habrían aumentado considerablemente la dosis de la medicación que tomaba habitualmente.

Le suben cinco veces la dosis que venía tomando, dejándola prácticamente inconsciente”, sostuvo la madre durante una entrevista con El Show del Lagarto, de El Doce, en la que mantuvo su identidad bajo reserva.

Paciente denunci&oacute; que un enfermero habr&iacute;a abusado de ella en C&oacute;rdoba. (Foto: gentileza ElDoceTv)

Paciente denunció que un enfermero habría abusado de ella en Córdoba. (Foto: gentileza ElDoceTv)

La compañera de habitación habría presenciado el episodio

Según la denuncia, el presunto abuso habría ocurrido durante la noche y mientras la joven se encontraba bajo los efectos de la medicación. La familia sostuvo que fue otra paciente, que compartía la habitación con ella, quien le contó posteriormente lo que supuestamente había sucedido.

La mujer quedó incorporada a la causa en calidad de testigo y su declaración podría convertirse en uno de los elementos centrales de la investigación.

La madre de la denunciante aseguró que tanto su hija como la otra paciente comunicaron la situación dentro del hospital. Sin embargo, cuestionó la respuesta que, según su versión, recibieron por parte de personal del establecimiento.

De acuerdo con su testimonio, una responsable del área habría argumentado que la joven, por ser mayor de edad, podía prestar consentimiento. La compañera de habitación habría cuestionado esa respuesta al señalar que la paciente se encontraba inconsciente.

La familia también denunció que no fue informada de lo sucedido mientras la joven continuaba internada y afirmó que recién tomó conocimiento del caso después de que recibió el alta.

Tras enterarse, realizaron la denuncia correspondiente en el Polo de la Mujer, desde donde el caso pasó a la Justicia.

Quién es el enfermero denunciado

El hombre señalado por la joven tiene 60 años y trabaja como enfermero en el hospital. De acuerdo con la familia, también se desempeñaría como delegado gremial.

La víctima habría logrado identificarlo después de abandonar el establecimiento. Su abogada, Fernanda Alaniz, confirmó que el sospechoso está individualizado y reclamó que sea apartado preventivamente de sus funciones mientras se desarrolla la investigación.

Creemos que es un riesgo para todos los ciudadanos que acceden a la salud pública en el Hospital Tránsito Cáceres”, afirmó la letrada.

La familia manifestó además su preocupación porque, según aseguró, hasta el momento no recibió información oficial sobre la situación laboral del enfermero denunciado.

Qué pruebas analiza la Justicia

La abogada de la joven aseguró que en el expediente ya fueron incorporados distintos elementos que deberán ser sometidos a peritajes.

Entre ellos mencionó la existencia de presunto material biológico que habría sido encontrado en el cuerpo de la denunciante. A partir de ese elemento, la querella solicitó diferentes medidas de prueba para intentar determinar qué ocurrió durante la internación.

Ya tienen material probatorio para una imputación y eso no ha ocurrido hasta el momento”, cuestionó Alaniz.

En pocas palabras

  • Joven denunció a un enfermero por abuso sexual mientras estaba internada en el Hospital Tránsito Cáceres de Allende en Córdoba.
  • La víctima relató que una compañera de habitación presenció el presunto abuso mientras estaba bajo medicación.
  • La Justicia investiga el caso, incluyendo presunto material biológico encontrado en la denunciante.
Resumen generado por Thinkindot AI
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