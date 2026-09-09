El desgarrador llanto de Luis Ventura por la muerte de Chiche Gelblung: "Se va un maestro"

"Ante la cantidad de grandes figuras que están internadas, no sé por qué pero algo me decía que el que estaba partiendo era Chiche”, continuó con profunda emoción.

Pese al frágil estado de salud de Chiche Gelblung nunca dejó de trabajar, algo que destacó Luis Ventura como uno de los principales motores en la vida de su colega.

“En varias oportunidades fui vecino de Radio del Plata y él había tomado la decisión de partir laburando, en su puesto de trabajo, porque lo internaban, se escapaba de la internación y se iba a trabajar. Llegaba a trabajar en silla de ruedas, muchas veces en estados límites, porque su decisión era ir por el camino de su profesión”, recordó.

Y cerró ya totalmente quebrado por la pérdida de su colega: “Su profesión era su combustible. Sabíamos que éramos del palo y yo desde su sabiduría y amistad sabía que él era maestro por sobre todas las cosas, lo respeté desde ese lugar, y aprendí que este iba a ser mi camino también. Se va un maestro”.

De qué murió Chiche Gelblung

Samuel Chiche Gelblung murió este miércoles en el sanatorio Los Arcos de Palermo. El periodista se encontraba internado desde el martes por una afección respiratoria y en la jornada de hoy se conoció la noticia de su fallecimiento.

Tenía 82 años y una extensa carrera en el mundo del periodismo gráfico, radial y televisivo. En los últimos meses, el conductor atravesó distintas complicaciones: en junio permaneció casi un mes en terapia intensiva y debió afrontar una larga recuperación luego de sufrir una trombosis en el tobillo, que derivó en la colocación de dos stents y en el inicio de un tratamiento con anticoagulantes.

A eso se sumaron otros episodios respiratorios en julio, que en ese entonces también lo llevaron al mismo centro médico. Su recorrido en el periodismo atravesó las redacciones de revistas y diarios, radio, televisión y, más tarde, los medios digitales, con una presencia que se mantuvo vigente incluso cuando las formas de hacer periodismo fueron cambiando.