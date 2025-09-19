En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
River
Racing
FÚTBOL

Se confirmó cuándo jugarán River y Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina

El clásico entre River y Racing por los cuartos de final ya tiene día confirmado: el ganador enfrentará a Independiente Rivadavia en semifinales.

Se confirmó cuándo jugarán River y Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina

River y Racing ya saben cuándo disputarán el esperado cruce de cuartos de final de la Copa Argentina. El partido, que era el único que restaba para completar el cuadro de semifinales, se jugará el jueves 2 de octubre, aunque el horario y la sede todavía no fueron confirmados por la organización.

Leé también Triunfo agónico de Racing ante Peñarol: ahora disputará los cuartos de final con Vélez
Triunfo agónico de Racing ante Peñarol: ahora disputará los cuartos de final con Vélez
image

Este choque no solo definirá a un semifinalista, sino que también acapara la atención por el presente de ambos equipos, que están con la cabeza puesta en la Copa Libertadores, pero no quieren descuidar un certamen que ya se ha convertido en prioridad para muchos clubes.

Cómo llegan River y Racing a este duelo de Copa Argentina

River alcanzó esta instancia tras un duro encuentro frente a Unión de Santa Fe, que terminó 0-0 en el tiempo reglamentario y obligó a una definición por penales en la que el Millonario se impuso con sufrimiento. Racing, en cambio, avanzó con mayor autoridad: derrotó 3-0 a Deportivo Riestra en su último compromiso.

El parate en el calendario estuvo marcado por la participación de ambos en la Libertadores. River viene de caer 2-1 ante Palmeiras en el Monumental y buscará revancha en la vuelta en Brasil, mientras que Racing logró un valioso triunfo como visitante frente a Vélez por 1-0. Con ese panorama, el duelo por la Copa Argentina se presenta como otro gran desafío en un calendario cargado de compromisos.

Por qué hubo demoras en la confirmación de la fecha

El encuentro entre River y Racing debía disputarse después de los cuartos de final de la Copa Libertadores. Sin embargo, la definición del calendario generó diferencias entre los clubes. Racing pretendía que el partido se jugara durante la fecha FIFA, para aprovechar un descanso en medio de tanta exigencia, pero eso hubiese privado a River de varios futbolistas convocados a sus selecciones.

Finalmente, la organización optó por un punto intermedio: programarlo un jueves, último día de la semana antes del fin de semana de competencia, lo que intenta conciliar los intereses de ambos clubes.

Qué se juega en este cruce

El ganador del choque entre River y Racing se enfrentará en semifinales a Independiente Rivadavia, que ya espera rival tras avanzar por su llave. Del otro lado del cuadro, Argentinos Juniors y Belgrano buscarán el otro boleto a la final.

De esta manera, la Copa Argentina mantiene el atractivo de contar con equipos de gran convocatoria en instancias decisivas, a la vez que abre la puerta para sorpresas, como el caso de la Lepra mendocina, que sigue firme en el certamen.

Un condimento extra: el mercado de pases

Más allá de lo futbolístico, este partido tendrá un trasfondo especial por el reciente desencuentro entre River y Racing en el mercado de pases. La disputa por la incorporación de Maximiliano Salas, delantero que terminó vistiendo la camiseta del equipo dirigido por Marcelo Gallardo, dejó ciertas tensiones entre ambas dirigencias.

Este condimento le suma un atractivo especial a un choque que ya de por sí promete ser vibrante, tanto por lo que significa en lo deportivo como por la rivalidad que se respira en la previa.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
River Racing Copa Argentina
Notas relacionadas
La picante chicana de Gastón Martirena contra los hinchas de Peñarol tras la victoria de Racing: "Los vi..."
River perdió 2-1 con Palmeiras en el Monumental por la ida de los cuartos de final
El fuerte descargo de Gallardo tras la dura derrota de River contra Palmeiras por la Libertadores: "Les dije..."

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Te puede interesar