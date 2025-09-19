Se confirmó cuándo jugarán River y Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina

El parate en el calendario estuvo marcado por la participación de ambos en la Libertadores. River viene de caer 2-1 ante Palmeiras en el Monumental y buscará revancha en la vuelta en Brasil, mientras que Racing logró un valioso triunfo como visitante frente a Vélez por 1-0. Con ese panorama, el duelo por la Copa Argentina se presenta como otro gran desafío en un calendario cargado de compromisos.

Por qué hubo demoras en la confirmación de la fecha

El encuentro entre River y Racing debía disputarse después de los cuartos de final de la Copa Libertadores. Sin embargo, la definición del calendario generó diferencias entre los clubes. Racing pretendía que el partido se jugara durante la fecha FIFA, para aprovechar un descanso en medio de tanta exigencia, pero eso hubiese privado a River de varios futbolistas convocados a sus selecciones.

Finalmente, la organización optó por un punto intermedio: programarlo un jueves, último día de la semana antes del fin de semana de competencia, lo que intenta conciliar los intereses de ambos clubes.

Qué se juega en este cruce

El ganador del choque entre River y Racing se enfrentará en semifinales a Independiente Rivadavia, que ya espera rival tras avanzar por su llave. Del otro lado del cuadro, Argentinos Juniors y Belgrano buscarán el otro boleto a la final.

De esta manera, la Copa Argentina mantiene el atractivo de contar con equipos de gran convocatoria en instancias decisivas, a la vez que abre la puerta para sorpresas, como el caso de la Lepra mendocina, que sigue firme en el certamen.

Un condimento extra: el mercado de pases

Más allá de lo futbolístico, este partido tendrá un trasfondo especial por el reciente desencuentro entre River y Racing en el mercado de pases. La disputa por la incorporación de Maximiliano Salas, delantero que terminó vistiendo la camiseta del equipo dirigido por Marcelo Gallardo, dejó ciertas tensiones entre ambas dirigencias.

Este condimento le suma un atractivo especial a un choque que ya de por sí promete ser vibrante, tanto por lo que significa en lo deportivo como por la rivalidad que se respira en la previa.