La picante reacción de Wanda Nara al enterarse que los hijos de  la China Suárez están escolarizados en Turquía

Así, a través de sus historias virtuales de Instagram la mediática figura de Telefe posteó fotografías de Valentino, Constantino y Benedicto -los hijos que tuvo con Maxi López- y de Isabella y Francesca -las hijas que tuvo con Mauro Icardi- en medio de una salida familiar en la cancha de River Plate.

Wanda Nara e hijos en River

Allí se los pudo ver a todos luciendo diferentes modelos de la camiseta del conjunto millonario desde uno de los palcos vip, donde aprovecharon para degustar snacks y gaseosa al por mayor en medio de risas y charlas mientras alentaban al equipo de Núñez. Así por ejemplo, uno de los videos muestra de espaldas a Isabella bailando mientras observa el partido.

Con estas publicaciones, y teniendo presente que recientemente la propia Wanda admitió que muchas de sus publicaciones son mensajes puntuales dirigidos a determinadas personas, la mayor de las Nara le hizo saber tanto a Mauro Icardi como a la China Suárez lo feliz que está de haber decidido separarse, venirse a vivir a Buenos Aires y sobre todo escolarizar a sus hijos en Argentina.

Wanda Nara e hijos en River 1

La China Suárez anotó a sus hijos en el mismo colegio al que iban las hijas de Wanda Nara en Turquía

Este jueves, Eugenia “la China” Suárez sorprendió a sus seguidores al anunciar en sus redes sociales que sus tres hijos ya comenzaron las clases en Turquía. La actriz publicó varias fotos en las que se los pudo ver vestidos con sus uniformes escolares, lo que dejó en claro que asisten a la misma institución a la que en su momento enviaron a sus hijas Wanda Nara y Mauro Icardi.

Rufina, Magnolia y Amancio fueron inscriptos en The British International School of Istanbul, de acuerdo con la información compartida por la cuenta de El Ejército de LAM. Se trata de un prestigioso colegio internacional que goza de reconocimiento por su calidad educativa y por la propuesta multicultural que ofrece a sus estudiantes.

hijos china suarez turquía

En el sitio web oficial de la institución se detallan las principales características del programa académico. El plan de estudios contempla el aprendizaje de cuatro lenguas: inglés, francés, español y turco. Además, se promueve una formación completa que abarca desde áreas tradicionales, como alfabetización, matemáticas, ciencias e historia, hasta disciplinas artísticas y tecnológicas como arte, diseño, informática, geografía, música y educación física.

La actriz compartió este nuevo paso en la vida de sus hijos con entusiasmo, mostrando orgullo por su inicio escolar. Sin embargo, la noticia no pasó desapercibida en redes sociales, donde muchos usuarios no tardaron en opinar de manera crítica. Entre los comentarios más destacados se pudieron leer frases como: “Quería copiar la vida de Wanda, está claro”; “No puedo entender que Vicuña haya dado el visto bueno a esto” y “Justo el día que acá empezaban las clases, ella muestra eso”.

A pesar de las críticas, Suárez se mostró enfocada en transmitir un momento feliz y en acompañar a sus hijos en este nuevo desafío educativo en el exterior, un cambio que marcará una etapa importante en la vida familiar.