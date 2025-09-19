En vivo Radio La Red
ASTROLOGÍA

Horóscopo: ¿Cómo vivirá cada signo la temporada del amor de la Primavera? ¡Enterate de todo!

Más sol, más risas y más chances de que alguien te saque una sonrisa (y el corazón del freezer) en el Horóscopo. Mirá cómo lo vas a vivir el Día de la Primavera.

La primavera activa el modo mariposas sin pedir permiso. Foto: Horóscopo

La primavera activa el modo mariposas sin pedir permiso. Foto: Horóscopo, Internet.
Leé también Astrología: 5 signos que vivirán un flechazo inesperado este 21 de septiembre
Ranking de los signos más apasionados del inicio de la primavera

Hay más gente en la calle, más encuentros inesperados y más ganas de que el amor —o al menos un poco de magia— vuelva a aparecer. La primavera tiene ese efecto: te pone el corazón en modo playlist cursi.

Horóscopo: Del “no quiero saber nada” al “bueno, una birrita y vemos”

No hace falta que aparezca el amor de tu vida; con alguien que te haga reír y no te deje en visto ya alcanza. Esta temporada nos baja las defensas emocionales (las otras mantenelas altas, gracias), y eso está bien: hay que animarse a sentir sin esperar el caos de siempre.

Vas a notar que la gente charla más, sonríe más, propone más… y hasta vos, que venías en plan Grinch emocional, vas a tener ganas de conocer gente nueva o mirar distinto a alguien que ya conocías.

Más piel, menos drama

La primavera trae liviandad. Y no, no es que la vida se vuelva perfecta, pero pareciera que el drama entra en pausa y el deseo se despierta. Hay más ganas de salir, de conectar, de jugar un poquito. No todo vínculo tiene que ser eterno para ser especial.

Así que sí: si estás sintiendo mariposas, no las espantes. Capaz vinieron para quedarse… o solo para recordarte que todavía podés ilusionarte.

image
El sol vuelve, el hielo se derrite… y el corazón también. Foto: Horóscopo, internet.

El sol vuelve, el hielo se derrite… y el corazón también. Foto: Horóscopo, internet.

Cómo vive cada signo esta temporada del amor

Aries: Arranca a mil. Flechazo, adrenalina y ya quiere planear el finde juntos.

Tauro: Más tierno que nunca. Si hay postre, hay cita segura.

Géminis: Coqueteo verbal 24/7. Si lo hacés reír, se enamora.

Cáncer: Sonrisita tímida y ojos brillosos: modo crush activado.

Leo: Viene con brillo propio. Le tiran flores y le encanta.

Virgo: Quiere que todo fluya… y termina organizando la cita ideal.

Libra: Estética, romance y frases de peli. Temporada favorita.

Escorpio: Miradas que derriten. Si aparece, no lo vas a olvidar.

Sagitario: Libre, divertido y con agenda social llena.

Capricornio: Parece serio pero tiene el corazón blandito.

Acuario: Sorpresivo, curioso… y más dulce de lo que admite.

Piscis: Soñador, meloso y dispuesto a escribir canciones si hace falta.

Preguntas frecuentes

¿Por qué aumenta el coqueteo en primavera?

Porque hay más luz, más energía, más salidas y más serotonina: todo eso levanta el ánimo y abre el corazón.

¿Es buena época para empezar algo nuevo?

Sí. No hace falta que sea serio: puede ser algo divertido que te devuelva la ilusión.

