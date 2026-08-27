Mauro Icardi redobló la apuesta contra Wanda Nara: cuál es el nuevo reclamo judicial por sus hijas

En este contexto, la abogada Fátima Silva explicó los motivos que habrían impulsado este pedido judicial y puso el foco especialmente en la privacidad de las menores durante las sesiones. Según detalló la profesional, la preocupación estaría relacionada con la posibilidad de que otras personas se encuentren presentes durante las consultas realizadas a distancia.

“Le hacen terapia por videollamada para controlarlas porque atrás de la computadora hay alguien escuchando. El juez pide que vayan presencial para que las nenas tengan su ámbito privado con su terapeuta”, sostuvo la letrada al explicar el alcance de la medida.

Pero eso no es todo. De acuerdo con lo informado tras la lectura del documento que recibió la empresaria, si Wanda Nara no cumple con lo dispuesto por la Justicia podría recibir una multa. De esta manera, se sumaría una nueva consecuencia dentro de la disputa judicial que mantiene con el padre de sus hijas.

Además, Fátima Silva señaló otra diferencia importante entre ambos tipos de atención: la posibilidad de que la terapeuta observe de manera directa las expresiones y reacciones de las niñas durante el encuentro. “La terapeuta cuando les hace una pregunta, de forma presencial las puede ver bien cómo reaccionan, el cuerpo, la sonrisa, lo que dicen y cómo. Así sacan una conclusión lo mejor posible”, explicó la abogada.

Frente a este nuevo escenario, Wanda Nara todavía cuenta con la posibilidad de apelar la decisión judicial. Sin embargo, según se explicó, deberá cumplir con lo establecido mientras no exista una resolución definitiva que modifique la medida.

Qué hicieron Mauro Icardi y China Suárez con sus pertenencias tras quedarse sin casa en Turquía

El ciclo de Mauro Icardi en el Galatasaray llegó a su fin el pasado 30 de junio, fecha en la que terminó su contrato con el club turco. Con el cierre de esa etapa, también finalizó su estadía en la propiedad que la institución le había otorgado en Estambul, obligando a la familia a organizar la mudanza a la distancia.

Las cuestiones judiciales que mantienen al futbolista en Buenos Aires le impidieron viajar para hacerse cargo personalmente del traslado. Por eso, junto a China Suárez, coordinó el operativo desde Argentina mientras aguardan conocer cuál será su próximo destino.

Según contó Gustavo Méndez en su streaming La posta del espectáculo, las pertenencias que permanecían en Turquía ya fueron retiradas y quedaron almacenadas en un depósito, principalmente dentro de valijas.

Mientras tanto, Icardi todavía no definió su futuro profesional y el mercado de pases cerrará el 1 de septiembre. En ese contexto, Lazio, de Italia, aparece como la alternativa que tomaría mayor fuerza, aunque implicaría una reducción salarial.

La posible llegada a Italia también podría facilitar el escenario judicial del delantero. Una vez que pueda viajar, la pareja tendría previsto regresar a Estambul para resolver cuestiones pendientes y luego continuar rumbo a Italia.