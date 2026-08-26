El conurbano bonaerense está agitado: ya se puede ver desde hoy con todos los episodios y exclusivamente en Hulu en Disney+ Gutiérrez is mai neim, la nueva serie de comedia negra protagonizada por Darío Barassi(Gutiérrez) y Yayo (Torcoletti).
Con la presencia de Darío Barassi y Yayo, ayer se realizó la Avant Premiere en Buenos Aires de "Gutiérrez is mai neim", la nueva serie de Hulu en Disney+.
Estreno en Disney+: Darío Barassi y Yayo protagonizan "Gutiérrez is mai neim", la nueva serie. (Foto: Gentileza Prensa)
El conurbano bonaerense está agitado: ya se puede ver desde hoy con todos los episodios y exclusivamente en Hulu en Disney+ Gutiérrez is mai neim, la nueva serie de comedia negra protagonizada por Darío Barassi(Gutiérrez) y Yayo (Torcoletti).
En el marco del estreno, ayer, martes 25 de agosto, se realizó en Buenos Aires la Avant Premiere, con la presencia del elenco principal, integrado por Juli Savioli, Mario Alarcón, Abian Vainstein, Andrew Vezey y del director Jesús Braceras.
Además, asistieron Germán Paoloski, Benjamín Amadeo, Santi Talledo, Nicolas Francella, Dario Turovelzky, Verónica Llinás, Matias Mayer, Andrés Gil y Juan Marconi, entre otros.
Protagonizada por Darío Barassi y Yayo, la nueva serie de comedia negra dirigida por Jesús Braceras presenta al subcomisario Roberto Gutiérrez (Barassi), un policía poco preparado en cuyas manos cae el delicado caso de asesinato del emajador ruso en Argentina.
Cuando la CIA (Central de Inteligencia Americana, por sus siglas en inglés) toma el control del homicidio, Gutiérrez decide jugar su propio juego junto a su compañero, el teniente Rubén Torcoletti (Yayo).
Con una brigada tan leal como incompetente y métodos de dudosa legalidad, desatará el caos para demostrar quién manda en su jurisdicción y resolver el caso antes que el servicio de inteligencia estadounidense. Completan el elenco principal Juli Savioli, Abian Vainstein y Lucas Molina.