Estreno en Disney+: Darío Barassi y Yayo protagonizan "Gutiérrez is mai neim", la nueva serie

Cuando la CIA (Central de Inteligencia Americana, por sus siglas en inglés) toma el control del homicidio, Gutiérrez decide jugar su propio juego junto a su compañero, el teniente Rubén Torcoletti (Yayo).

Con una brigada tan leal como incompetente y métodos de dudosa legalidad, desatará el caos para demostrar quién manda en su jurisdicción y resolver el caso antes que el servicio de inteligencia estadounidense. Completan el elenco principal Juli Savioli, Abian Vainstein y Lucas Molina.

Tráiler oficial de Gutiérrez is mai neim en Disney+