El emocionante posteo de Franco Colapinto tras renovar con Alpine para 2027

“Estoy muy feliz de continuar con el equipo en 2027. Agradezco la confianza que han depositado en mí”, expresó el argentino al comunicar su renovación.

El piloto también destacó el trabajo realizado junto a Alpine y dejó en claro que considera que todavía existe margen para seguir creciendo. La apuesta no pasa solamente por conservar su asiento: Colapinto quiere convertirse en una pieza importante del proyecto deportivo de la escudería francesa.

El argentino se mostró entusiasmado con el camino que está transitando el equipo y con la posibilidad de continuar construyendo un proyecto a largo plazo cuyo objetivo final es volver a pelear en los puestos de adelante.

Por qué Alpine decidió mantener a Colapinto

La continuidad no resulta sorpresiva teniendo en cuenta las señales que había dado Flavio Briatore durante los últimos meses.

En junio, el asesor ejecutivo de Alpine ya había adelantado que la decisión sobre la alineación de pilotos se tomaría antes del receso de verano. En aquel momento elogió tanto el rendimiento del argentino como su relación con Gasly y dejó abierta la puerta a mantener la dupla. Finalmente, el rendimiento del piloto terminó inclinando la balanza.

Durante 2026, Colapinto logró una mayor regularidad y sumó puntos importantes para Alpine, mientras la escudería también mejoró su rendimiento respecto de la temporada anterior. Uno de sus resultados más destacados fue el sexto puesto conseguido en el Gran Premio de Canadá.

Briatore destacó especialmente la evolución y madurez demostradas por el argentino durante la temporada y remarcó la importancia de mantener estabilidad entre los pilotos mientras Alpine continúa desarrollando su proyecto.

Colapinto y Gasly, la dupla confirmada de Alpine para 2027

Franco Colapinto y Pierre Gasly continuarán siendo compañeros de Alpine en 2027. (Foto: archivo)

La renovación también permite a Alpine resolver con anticipación uno de los puntos centrales de su estructura para el próximo campeonato.

Pierre Gasly y Franco Colapinto serán nuevamente los pilotos titulares de la escudería en 2027, una decisión con la que el equipo apuesta por la continuidad y por aprovechar la experiencia acumulada por ambos con el proyecto.

Para Colapinto significa, además, seguir afianzándose en una categoría a la que llegó en 2024 de la mano de Williams. Posteriormente pasó a Alpine y desde entonces atravesó distintas etapas hasta conseguir consolidarse como piloto titular.

El camino de Colapinto hasta asegurarse otro año en la Fórmula 1

Franco Colapinto renovó su contrato con Alpine. (Foto: archivo)

La confirmación tiene un valor especial para el piloto argentino después de la incertidumbre que acompañó buena parte de sus primeros años en la categoría.

Su irrupción en Williams durante 2024 despertó rápidamente una enorme expectativa en la Argentina. Más tarde llegó su incorporación a Alpine y la pelea por conseguir un lugar estable dentro de la estructura francesa.

Ahora, la renovación para 2027 representa un nuevo paso en su consolidación dentro de la Fórmula 1.

Con el futuro inmediato resuelto, Colapinto podrá concentrarse en completar la actual temporada y continuar sumando resultados para Alpine. El objetivo para el próximo año será todavía mayor: seguir creciendo, acercarse a los puestos de vanguardia y demostrar que la confianza que depositó el equipo en él puede traducirse en resultados.