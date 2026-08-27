La peor sospecha de Tini Stoessel sobre su hermano Francisco: "¿De dónde hizo...?"

La auditoría tras la auditoría de Tini Stoessel sobre su patrimonio y ganancias de su carrera aumentó aún más la tensión dentro de su familia tras los rumores de una fuerte interna hace tiempo entre la cantante y su padre Alejandro Stoessel.
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En el programa Intrusos plantearon las dudas que tendría Tini Stoessel sobre su hermano Francisco tras el pedido de auditoría sobre su patrimonio y ganancias.
La auditoría tras la auditoría de Tini Stoessel sobre su patrimonio y ganancias de su carrera aumentó aún más la tensión dentro de su familia tras los rumores de una fuerte interna hace tiempo entre la cantante y su padre Alejandro Stoessel.
En el programa Intrusos (América Tv) se analizó en detalle el término de Family Office, una herrramienta que podría servir como solución para el problema y la cual es utilizada por gente de gran poder adquisitivo para que un tercero organice de manera detallada las cuentas financieras.
"Esto es lo acude la gente que tiene mucho dinero para que le organicen las cuentas. No es un privado, puede ser un banco, donde vos le das a ellos el manejo de tus ingresos para que administren", explicó Paula Varela.
Y remarcó sobre ese método administrativo: "Lo que hace esto es orgnizar todas las cuentas y ahí estás en conocimiento de todas tus cuentas. Lo hacen muchas familias que todos viven de la misma vaca lechera entonces para tener organizado y que no pase esto que pasa ahora tienen alguien de afuera".
En ese sentido, la panelista marcó en el ciclo de espectáculos algo que llamó la atención de la cantante en cuanto a su hermano Francisco y sus negocios en el exterior.
"Me contaban que una de las cosas que también llamó mucho la atención es que por ejemplo Fran tiene muchos boliches, uno de ellos el Banana en Madrid, que es de él", comentó la panelista.
Y siguió: "Entonces lo que ella (Tini) se pregunta en un punto: perfecto, todo esto está a nombre de él. ¿De dónde lo hizo? Si no trabaja Fran. Entonces ella dice todo esto se hizo con mi dinero y está a nombre de otras personas y lo trabajan otras personas".
En ese sentido, Daniel Ambrosino explicó cuál era el trabajo que hacían Alejandro y Francisco sobre la carerra de Tini Stoessel: "Todos los shows internacionales que realizaba Tini la tramisión la manejaban tanto el padre como el hermano", aseguró.
"Esto es lo que surge de la auditoría que dicce que habría establecido que Alejandro fue quien tomó de manera exclusiva las decisiones relacionadas con el dinero además de organizar la estructura contable, jurídida y societaria alrededor de la actividad profesional de su hija, sin que su hija tenga participación accionaria de esas facultades", concluyó el periodista.