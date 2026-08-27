La peor sospecha de Tini Stoessel sobre su hermano Francisco: "¿De dónde hizo...?"

Las preguntas que surgieron en Tini Stoessel sobre su hermano Francisco

En ese sentido, la panelista marcó en el ciclo de espectáculos algo que llamó la atención de la cantante en cuanto a su hermano Francisco y sus negocios en el exterior.

"Me contaban que una de las cosas que también llamó mucho la atención es que por ejemplo Fran tiene muchos boliches, uno de ellos el Banana en Madrid, que es de él", comentó la panelista.

Y siguió: "Entonces lo que ella (Tini) se pregunta en un punto: perfecto, todo esto está a nombre de él. ¿De dónde lo hizo? Si no trabaja Fran. Entonces ella dice todo esto se hizo con mi dinero y está a nombre de otras personas y lo trabajan otras personas".

En ese sentido, Daniel Ambrosino explicó cuál era el trabajo que hacían Alejandro y Francisco sobre la carerra de Tini Stoessel: "Todos los shows internacionales que realizaba Tini la tramisión la manejaban tanto el padre como el hermano", aseguró.

"Esto es lo que surge de la auditoría que dicce que habría establecido que Alejandro fue quien tomó de manera exclusiva las decisiones relacionadas con el dinero además de organizar la estructura contable, jurídida y societaria alrededor de la actividad profesional de su hija, sin que su hija tenga participación accionaria de esas facultades", concluyó el periodista.