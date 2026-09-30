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José Coronado arrasa en Netflix con la mejor serie española y es ideal para maratonear

Esta serie española en Netflix con José Coronado sigue una investigación que cambiará con el paso de los años, arriesgando todo en su vida.

José Coronado arrasa en Netflix con la mejor serie española y es ideal para maratonear. (Foto: Archivo)

José Coronado arrasa en Netflix con la mejor serie española y es ideal para maratonear. (Foto: Archivo)

La chica de nieve es el thriller español de Netflix que llevó a una periodista a involucrarse en un caso que parecía imposible de resolver. La producción, protagonizada por Milena Smit, Jose Coronado y Aixa Villagrán, desarrolló una historia marcada por las desapariciones, las pistas que aparecen cuando menos se esperan y una investigación que avanzó durante varios años.

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La serie estrenó su primera temporada en enero de 2023 y rápidamente consiguió repercusión internacional. Según informó Netflix en un comunicado oficial, alcanzó el primer lugar global entre las series de habla no inglesa durante su semana de estreno y apareció en el Top 10 de 77 países.

A partir de allí, la producción amplió su historia con una segunda temporada, El juego del alma, que llegó al catálogo el 31 de enero de 2025. En total, la ficción quedó compuesta por 12 episodios distribuidos en dos temporadas, con Miren Rojo como el personaje que conecta ambas investigaciones.

De qué trata La chica de nieve en Netflix

Todo cambió cuando Amaya, una niña de cinco años, desapareció mientras se desarrollaba un desfile en Málaga. En medio de la multitud, su familia perdió su rastro y comenzó una búsqueda desesperada para encontrarla.

El caso llamó la atención de Miren Rojo, una joven becaria que trabajaba en un diario local. Aunque su participación comenzó desde una posición secundaria, la periodista decidió involucrarse en la investigación y seguir las pistas que podían conducir hasta la niña.

José Coronado interpretó a Eduardo, su mentor, mientras que Aixa Villagrán asumió el papel de Belén Millán, una investigadora que también participó en el desarrollo del caso.

La historia no se limitó a mostrar las primeras horas posteriores a la desaparición. La narración avanzó a través de diferentes momentos y permitió observar cómo una investigación puede cambiar cuando aparece una nueva evidencia.

Ese recurso hizo que La chica de nieve desarrollara su misterio en diferentes etapas. Lo que parecía cerrado volvió a abrirse y las preguntas que habían quedado pendientes adquirieron una nueva dimensión.

Según el resumen oficial en Netflix: "Cuando una niña desaparece en Málaga, una joven periodista se propone revelar la verdad, arriesgando todo en su vida para darle paz a la familia".

De qué trata El juego del alma, la segunda temporada en Netflix

La historia continuó con El juego del alma, segunda temporada de la producción española que llegó a Netflix el 31 de enero de 2025.

La nueva entrega volvió a colocar a Miren en el centro de una investigación, aunque esta vez el caso fue diferente. El disparador apareció en forma de un sobre que contenía una fotografía de una joven amordazada junto con una invitación para participar en un juego.

Miren trabajó junto a Jaime, un periodista que llegó al diario Sur con la intención de recuperar una reputación que necesitaba reconstruir. El personaje fue interpretado por Miki Esparbé y amplió el grupo encargado de seguir las nuevas pistas.

La investigación llevó a los protagonistas hasta un colegio de élite relacionado con la desaparición y el asesinato de dos jóvenes. La trama volvió a girar alrededor de secretos, vínculos ocultos y acontecimientos que necesitaban ser reconstruidos.

En esta segunda parte, la amenaza también comenzó a acercarse directamente a Miren. De esa manera, el trabajo periodístico dejó de ser solamente una búsqueda de respuestas y pasó a tener consecuencias personales para la protagonista.

El elenco principal de La chica de nieve con José Coronado

  • Milena Smit
  • Jose Coronado
  • Aixa Villagrán
  • Miki Esparbé
  • Loreto Mauleón
  • Raúl Prieto
  • Cecilia Freire
  • Julián Villagrán
  • Marco Cáceres
  • Tristán Ulloa

Tráiler oficial de La chica de nieve en Netflix

En pocas palabras

  • Serie española: "La chica de nieve" en Netflix, protagonizada por Milena Smit y José Coronado, aborda una compleja investigación.
  • Segunda temporada: "El juego del alma" profundiza en nuevos misterios con Miren Rojo como eje central.
  • Impacto internacional: La producción de Netflix alcanzó el Top 10 global en su semana de estreno, destacando en 77 países.
Resumen generado por Thinkindot AI
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