José Coronado arrasa en Netflix con la mejor serie española y es ideal para maratonear

El caso llamó la atención de Miren Rojo, una joven becaria que trabajaba en un diario local. Aunque su participación comenzó desde una posición secundaria, la periodista decidió involucrarse en la investigación y seguir las pistas que podían conducir hasta la niña.

José Coronado interpretó a Eduardo, su mentor, mientras que Aixa Villagrán asumió el papel de Belén Millán, una investigadora que también participó en el desarrollo del caso.

La historia no se limitó a mostrar las primeras horas posteriores a la desaparición. La narración avanzó a través de diferentes momentos y permitió observar cómo una investigación puede cambiar cuando aparece una nueva evidencia.

Ese recurso hizo que La chica de nieve desarrollara su misterio en diferentes etapas. Lo que parecía cerrado volvió a abrirse y las preguntas que habían quedado pendientes adquirieron una nueva dimensión.

Según el resumen oficial en Netflix: "Cuando una niña desaparece en Málaga, una joven periodista se propone revelar la verdad, arriesgando todo en su vida para darle paz a la familia".

De qué trata El juego del alma, la segunda temporada en Netflix

La historia continuó con El juego del alma, segunda temporada de la producción española que llegó a Netflix el 31 de enero de 2025.

La nueva entrega volvió a colocar a Miren en el centro de una investigación, aunque esta vez el caso fue diferente. El disparador apareció en forma de un sobre que contenía una fotografía de una joven amordazada junto con una invitación para participar en un juego.

Miren trabajó junto a Jaime, un periodista que llegó al diario Sur con la intención de recuperar una reputación que necesitaba reconstruir. El personaje fue interpretado por Miki Esparbé y amplió el grupo encargado de seguir las nuevas pistas.

La investigación llevó a los protagonistas hasta un colegio de élite relacionado con la desaparición y el asesinato de dos jóvenes. La trama volvió a girar alrededor de secretos, vínculos ocultos y acontecimientos que necesitaban ser reconstruidos.

En esta segunda parte, la amenaza también comenzó a acercarse directamente a Miren. De esa manera, el trabajo periodístico dejó de ser solamente una búsqueda de respuestas y pasó a tener consecuencias personales para la protagonista.

El elenco principal de La chica de nieve con José Coronado

Milena Smit

Jose Coronado

Aixa Villagrán

Miki Esparbé

Loreto Mauleón

Raúl Prieto

Cecilia Freire

Julián Villagrán

Marco Cáceres

Tristán Ulloa

Tráiler oficial de La chica de nieve en Netflix