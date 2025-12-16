Se filtraron las primeras imágenes de la serie erótica de Gimena Accardi y Seven Kayne

De esta manera, Gimena Accardi no solo se pone al frente de la historia como protagonista, sino que también participa activamente en la escritura y dirección del proyecto, consolidando un perfil creativo integral. Mientras tanto, Seven Kayne suma una nueva faceta a su carrera artística, alejándose momentáneamente de la música para explorar el terreno de la actuación en una propuesta que promete dar que hablar desde su estreno.

¿Qué dijo Gimena Accardi cuando Moria Casán le preguntó por su presente amoroso?

En una nueva emisión de La mañana con Moria (El Trece), Moria Casán no dudó en incomodar a Gimena Accardi cuando la actriz salió al aire por teléfono para hablar de su presente sentimental tras la separación de Nico Vázquez. La conductora, fiel a su estilo frontal, aprovechó la ocasión para consultarle sin rodeos sobre la posibilidad de una nueva pareja, empujando a la actriz a definir en qué momento emocional se encuentra luego de la ruptura.

Durante la conversación, Accardi dejó en claro que la relación con su ex continúa en buenos términos. “Ningún problema. Bien. El tiempo se encarga de acomodar las cosas. Me apoyé en terapia, los amigos, mi vida, mi trabajo, abocándome mucho al laburo”, explicó, al remarcar que el proceso estuvo atravesado por el acompañamiento afectivo y laboral. Además, profundizó sobre la dinámica de la separación: “Cualquier separación es dura después de tantos años, pero la verdad que fue con amor y eso es lo importante y también que nuestro vínculo esté bien. Eso para mí es lo más importante”, afirmó.

La actriz también reflexionó sobre el duelo emocional y la importancia de respetar los tiempos propios. En ese sentido, sostuvo que “primero creo que es sano respetar el tiempo del duelo, que te tome el tiempo que te tenga que tomar para estar bien una, principalmente, llorar lo que haga falta”. Luego agregó que “después empezar a ver la luz, aferrarse de la gente que a uno la quiere, puede ser sus amigos, su familia. Y sí, siento que abocarse al trabajo sin tapar, porque a veces uno se mete en lugares para tapar el duelo”, dejando ver un enfoque consciente y cuidado sobre su proceso personal.

La One, sin perder la oportunidad, quiso saber si había alguien más en el horizonte emocional de Gimena. Así, la apuró con una pregunta directa: “Escuchame una cosa. Y no te está dando vuelta nada, hablando que vas a hacer un drama erótico ¿Hay alguien que te guste o que te haya puesto el ojo? Vos sos una mujer bella ¿No hay un lugarcito para la libido fuera del trabajo, reina, para ti?”. La actriz intentó despegarse del tema: “No, no, por ahora no. Estoy bien así, estoy bien”, aseguró.

Pero Moria insistió y redobló la apuesta con otra consulta incómoda: “Pero no estás asexuada, ¿no?”. Ante la presión, Accardi terminó cediendo y dejó entrever que su deseo sigue vigente: “Algo, sí, siento, ojo”, confesó finalmente.

La charla cerró con el característico estilo de Casán, quien sembró dudas sobre las verdaderas sensaciones de la actriz al sostener: “Me parece que vos no debés estar asexuada. No, vos sos re caliente, chabona. Accardi es una… Aparte libre no es lo mismo que sola. Así que bueno, reina mía, ¿qué decirte? Te deseo lo mejor. Te agradezco muchísimo este llamado hermoso que has tenido. Divino. De potranca a yegua. Te quiero mucho. Te deseo lo mejor. Han hecho muy inteligentemente este duelo, esta separación con Nico y es una pareja que yo realmente quería y admiraba”.