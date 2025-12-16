Damián Betular opinó sobre el cruce entre Wanda Nara y Vero Lozano y dejó una tajante  reflexión

Según él, la chance de ofrecer a la audiencia caras nuevas no solamente no es un problema, sino que le aporta frescura a un ciclo que ya tiene varias temporadas en pantalla.

Así, evitando todo tipo de comparaciones, el jurado subrayó que cada presentadora logró aportarle una impronta propia al ciclo. “No es quién lo hace mejor, cada una tiene su impronta. Cuando lo hacía Paula Chaves tenía una, cuando lo hacía Wanda también”, concluyó políticamente correcto sin inclinarse ni por la continuidad de Nara ni por la llegada de Lozano, remarcando que el rol de la conducción no se mide en una competencia personal sino en estilos.

Vale recordar que en la última edición de Bake Off en la que Wanda Nara tomó la conducción fue una versión "famosos" en el último trimestre de 2024, donde casualmente Verónica Lozano fue una de las participantes que logró nada menos que el tercer puesto, donde la ganadora fue Cande Molfese quien disputó la final con Cami Homs.

Vero Lozano Bake Off

Qué dijo Wanda Nara cuando supo que Verónica Lozano podría quedarse con la conducción de Bake Off

Pese a que Wanda Nara firmó la renovación de su vínculo con Telefe por al menos una temporada más tras el recambio accionario del canal, su continuidad no garantiza qué rol ocupará una vez que llegue a su fin MasterChef Celebrity. En ese contexto de definiciones internas, hace varios días que tomó fuerza la versión de que Verónica Lozano sería quien se pondría al frente de la próxima edición de Bake Off, situación que no habría sido bien recibida por la mediática.

La información fue expuesta por Yanina Latorre en Sálvese Quien Pueda (América TV), donde dejó al descubierto la incomodidad que atraviesa Wanda. “Wanda está odiada con que se esté hablando de Verónica en Bake Off porque ella sintió que iba a ser la reina de Telefe”, lanzó sin filtro en su programa televisivo, dando cuenta del clima interno que se estaría viviendo en el canal de Martínez.

Cabe recordar que el desembarco de Nara como conductora se dio cuando ocupó el lugar que dejó Santiago del Moro en MasterChef, mientras él se enfocaba en Gran Hermano. Luego, la empresaria encabezó Bake Off Famosos, reemplazando a Paula Chaves, quien había conducido las dos primeras temporadas, y actualmente sigue al frente de la versión celebrity del certamen gastronómico. Con ese recorrido, todo indicaría que Wanda daba por hecho que el reality pastelero volvería a quedar en sus manos.

Sin embargo, según Latorre, el malestar no se limitaría únicamente a esa posible decisión artística. “A Wanda le está molestando tanta contratación de gente buena como Evangelina, Marixa, Sofí Martínez, que está muy bancada. Ella ve como que le están haciendo sombra y que se diluye un poco su presencia”, explicó, dejando entrever un sentimiento de desplazamiento dentro de la señal.

En ese mismo sentido, la conductora radial redobló la apuesta al remarcar que “Wanda está odiada” y aseguró que “Vero va por todo”. Lo cierto es que Lozano cuenta con una extensa trayectoria en Telefe, donde desde hace años lidera las tardes con Cortá por Lozano, ciclo en el que consolidó su estilo, su capacidad de entrevista y una conexión fluida con el público.

No es menor el dato de que Verónica fue una de las figuras más destacadas en la edición de Bake Off que tuvo a Wanda como conductora. Además, ya en octubre, Fefe Bongiorno había anticipado que su nombre estaba entre las alternativas que el canal evaluaba con seriedad para ese rol.

Verónica Lozano y Wanda Nara

Como si fuera poco, a esta interna televisiva se le suma un antecedente reciente que habría tensado aún más la relación. Durante la visita de Johnny Depp al país, mientras el actor se encontraba en el estudio de Cortá por Lozano para una entrevista, Nara hizo lo imposible por obtener una foto con la estrella de Hollywood y la publicó de inmediato en sus redes. “Hubiera estado bueno que la subiera después del programa, o al menos que agradeciera… pero bueno, Wanda es así, el ego la puede”, disparó en aquel momento Lozano, dejando en claro que el gesto no le cayó nada bien.