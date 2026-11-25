La miniserie cuenta con un guion de Isa Sánchez y Daniel Corpas, y está dirigida por Daniel Calparsoro (Salvador, Asalto al Banco Central).

El thriller policiaco está protagonizado por Isaac Díaz, que da vida a Jotadé, junto a Aura Garrido (El Ministerio del Tiempo, El inocente) en el papel de Lucía, Jose Coronado (El problema final, Los creyentes) como Hilario Garza y Jaime Lorente (La casa de papel, Élite) como Tony Garza. Completan el reparto María de Nati (Entrevías, El buen patrón), Alberto Olmo (Montecristo, Un lío de millones), Melania Cruz, Carmen Avilés, Moreno Borja (Cien años de soledad, Carmen y Lola), Rafaela León (Carmen y Lola), Antonio Zafra y Álvaro Rico (El jardinero, El homenaje), con la colaboración especial de Javier Gutiérrez (La isla mínima, Campeones).

José Coronado interpreta a uno de los personajes más temibles de la historia

Uno de los principales atractivos de esta producción es la presencia de José Coronado, quien interpreta a Hilario Garza, un peligroso jefe mafioso que ocupa un lugar fundamental dentro de la trama.

Su personaje representa una de las caras más amenazantes del universo criminal que presenta la miniserie. Garza está al frente de un clan mafioso y su figura se encuentra relacionada con las ramificaciones delictivas que aparecen durante la investigación. Su presencia permite introducir el funcionamiento de una organización que opera detrás de los acontecimientos que debe esclarecer el protagonista.

La participación de Coronado aporta un atractivo adicional para quienes siguen su trayectoria artística. El actor español cuenta con una extensa carrera en producciones audiovisuales y volvió a quedar asociado a un personaje de características oscuras, vinculado con el poder y la violencia.

En Jotadé, su interpretación de Hilario Garza se integra en una historia en la que los enfrentamientos entre el mundo policial y las estructuras criminales ocupan un lugar central.

Cuántos capítulos tendrá Jotadé en Netflix

Otro de los aspectos que distinguen a esta producción es su duración. A diferencia de otras ficciones policiales que desarrollan sus historias durante varias temporadas, Jotadé está planteada como una miniserie de cuatro episodios.

Este formato concentra el desarrollo de la investigación y los conflictos principales en una cantidad reducida de capítulos. La brevedad de la propuesta representa uno de sus atractivos para quienes prefieren historias que puedan seguirse en poco tiempo.

Los cuatro capítulos permiten recorrer el universo de los personajes, conocer los elementos de la investigación y seguir los acontecimientos que rodean al protagonista.

La propuesta busca concentrar la intensidad del thriller policial en solamente cuatro entregas, una alternativa para quienes no quieren comenzar una serie extensa.