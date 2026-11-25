El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (15 + 5) × 6 - 48 ÷ 6 + 37.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (15 + 5) × 6 - 48 ÷ 6 + 37.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.
15 + 5 = 20
La expresión queda así: 20 × 6 - 48 ÷ 6 + 37
Luego se resuelven multiplicación y división antes de sumar o restar.
20 × 6 = 120 | 48 ÷ 6 = 8
La expresión queda así: 120 - 8 + 37
El cierre se hace de izquierda a derecha.
120 - 8 = 112 |
112 + 37 =
El error común aparece cuando se trata toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad y se avanza sin mirar paréntesis, multiplicaciones o divisiones. Por eso, este juego matemático funciona como una práctica breve y entretenida para entrenar la concentración, ordenar el razonamiento y detectar a tiempo esas pequeñas trampas que suelen aparecer en las operaciones combinadas.