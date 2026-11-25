15 + 5 = 20

La expresión queda así: 20 × 6 - 48 ÷ 6 + 37

2) Multiplicación y división

Luego se resuelven multiplicación y división antes de sumar o restar.

20 × 6 = 120 | 48 ÷ 6 = 8

La expresión queda así: 120 - 8 + 37

3) Sumas y restas

El cierre se hace de izquierda a derecha.

120 - 8 = 112 |

112 + 37 =

Resultado final: 149

El error común aparece cuando se trata toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad y se avanza sin mirar paréntesis, multiplicaciones o divisiones. Por eso, este juego matemático funciona como una práctica breve y entretenida para entrenar la concentración, ordenar el razonamiento y detectar a tiempo esas pequeñas trampas que suelen aparecer en las operaciones combinadas.