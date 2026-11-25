Avenida Honorio Pueyrredón: entre avenida Ángel Gallardo y Neuquén, tendrá sentido único de circulación hacia Neuquén.

Acoyte: entre Neuquén y avenida Díaz Vélez, pasará a tener sentido único hacia Díaz Vélez.

Ambrosetti: entre Arturo Jauretche y avenida Rivadavia, tendrá sentido único hacia Rivadavia.

Felipe Vallese: entre Acoyte y Ambrosetti, funcionará con doble sentido de circulación.

Foto: Imagen creada con IA

A estos cambios se sumará la habilitación de carriles exclusivos sobre la avenida Honorio Pueyrredón, en el tramo comprendido entre Juan B. Justo y avenida Avellaneda.

Las modificaciones también tendrán consecuencias sobre el transporte público: las líneas 42, 55, 92, 106, 135 y 145 deberán reorganizar sus recorridos para adecuarse al nuevo esquema de circulación.

En paralelo, las nuevas normas de estacionamiento comenzaron a implementarse el 3 de noviembre. Las restricciones alcanzan distintos tramos de avenida Acoyte, avenida José María Moreno, Honorio Pueyrredón, Ángel Gallardo, Neuquén, Ambrosetti y pasaje F. Balcarce, con prohibiciones que varían según la calle, el tramo y el lado de la calzada.

El reclamo de los vecinos de Caballito por el puente de Ambrosetti

Entre las modificaciones previstas, la que genera mayor preocupación entre los vecinos es la de Ambrosetti, una calle adoquinada ubicada a metros del Hospital Durand que comenzará a recibir el tránsito habitual de las líneas 55 y 145.

Los residentes advierten que la circulación permanente de colectivos podría provocar ruidos y vibraciones en las viviendas, además de generar complicaciones en una zona donde también transitan ambulancias.

Sin embargo, el principal foco del reclamo está puesto en el puente de Ambrosetti, que cruza las vías del ferrocarril Sarmiento. La estructura, construida en 1993, quedó en el centro de la polémica por las dudas sobre su capacidad para soportar el paso constante de unidades de transporte público.

Cómo será el recorrido del TramBus entre Pompeya y Aeroparque

El TramBus T1 tendrá una extensión de 22 kilómetros y está previsto que comience a funcionar a fines de 2026. Según las proyecciones oficiales, el sistema podrá transportar alrededor de 60.000 pasajeros por día.

En dirección a Aeroparque, las unidades partirán desde Pompeya y circularán por avenida La Plata, Rivadavia, Acoyte, Ángel Gallardo y Honorio Pueyrredón, antes de conectarse con el Metrobús de avenida Juan B. Justo.

En el sentido contrario, los vehículos tomarán Honorio Pueyrredón hacia el sur hasta Neuquén, continuarán por Acoyte, José María Moreno y Formosa para regresar a avenida La Plata.

El nuevo sistema contará con unidades eléctricas de piso bajo, rampas en todas las puertas, espacios destinados a personas con movilidad reducida y cochecitos de bebé, wifi gratuito, validadoras multipago y pantallas audiovisuales con información en tiempo real.

También incorporará semáforos inteligentes que permitirán ampliar el tiempo de luz verde para las unidades y mejorar la fluidez del recorrido. El objetivo es incrementar la velocidad promedio un 30%.

De acuerdo con las estimaciones, el trayecto entre Pompeya y Aeroparque, que actualmente demanda alrededor de una hora y 40 minutos, podría reducirse a una hora cuando el TramBus esté operativo.