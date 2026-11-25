“No me gustan dos cosas Luis: una es que llame siempre a los de arriba para pedir cabezas. Lo hiciste conmigo hace dos meses atrás en C5N porque te molestaba que hablara de vos. Entonces mandaste un tuit anónimo que para descifrarlo tenés que ser un especialista", remarcó Rial.

Sobre el final de su descargo, el conductor hizo mención a un hecho particular: “No nombra a ninguno, pero yo me hago cargo porque lo de la caja de alfajores fue un mito que instaló Luis Ventura. Una boludez... ¿Vos te creés que alguien se va a olvidar 20 mil dólares en algún lado?".

"Luis (Majul), vos nunca te olvidaste ni diez mil dólares, 20 mil ni 100 mil, ni todo lo que recibiste a lo largo de estos años. No seas cagón, decí lo que quieras, no hay problema", cerró Rial picante.

Video: Primicias Ya (América Tv).

El mensaje de Luis Majul que desató la furia de Jorge Rial

Luis Majul compartió un mensaje desde su cuenta en X que luego derivó en la dura respuesta al aire de Jorge Rial desde su nuevo programa.

"Qué interesante se puso el periodismo "político". Por un lado, la "figura" que alguna vez se olvidó de retirar una caja de alfajores con 20 mil dólares adentro se acaba de montar un nuevo chiringuito en "modo extorsión"", indicó el periodista.

"Y por el otro, el "analista serio" con síndrome de Narciso que hace muchos años fue mencionado por haber recibido sobres por debajo de la mesa ahora trabaja de somelier de colegas, megaresentido porque el mundo no le devolvió todo el dinero que según él se merece, después de haber estado tantos años allá arriba. Muy fuera de eje, casi siempre. En fin. Bendiciones para ambos. Porque el karma se está ocupando de ellos, en esta misma vida", cerró.