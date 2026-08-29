El gesto de River con Ramón Díaz que generó ilusión y confusión entre los hinchas

Por otro lado, entre las reacciones aparecieron también numerosos pedidos por el retorno de Ramón, uno de los técnicos más ganadores de la historia de River, que conquistó seis títulos en su primer ciclo al frente del equipo, entre ellos la Copa Libertadores 1996, la Supercopa Sudamericana 1997 y tres campeonatos locales consecutivos. En 2002 volvió a consagrarse campeón del Torneo Clausura.

“Llámenlo” y “Traigan a Ramón” fueron algunos de los reclamos que se repitieron al unísono en la publicación de Instagram.

Ponzio quedó como DT interino mientras River busca al sucesor de Coudet

El pedido por Ramón Díaz aparece justo cuando River atraviesa la búsqueda de un nuevo entrenador. Tras la salida de Coudet luego de la eliminación de la Copa Sudamericana ante Independiente de Santa Fe, Leonardo Ponzio asumió como técnico interino y debutará este domingo ante Banfield. Durante esta etapa de transición estará acompañado por Marcelo Escudero, entrenador de la Reserva.

Mientras tanto, la dirigencia analiza distintas alternativas para ocupar el cargo de manera definitiva. Pablo Aimar, Eduardo Domínguez, Hernán Crespo y Gabriel Milito aparecen entre los nombres que suenan para ser el próximo entrenador de River.