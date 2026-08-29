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El gesto de River con Ramón Díaz que generó ilusión y confusión entre los hinchas

Ramón Díaz, uno de los técnicos más ganadores de la historia de River, cumple 67 años este sábado.

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River saludó a Ramón Díaz este sábado por sus 67 años.

River saludó a Ramón Díaz este sábado por sus 67 años.

River saludó este sábado a Ramón Díaz por su cumpleaños 67. El gesto generó ilusión entre los hinchas que sueñan con la vuelta del riojano tras la salida de Eduardo Coudet como entrenador.

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“Símbolo y protagonista de páginas gloriosas de nuestra historia. ¡Feliz cumpleaños, @ramondiaz_dt!”, publicó la institución en sus redes sociales, junto a una imagen del histórico referente riverplatense con la hinchada de fondo.

La publicación también provocó confusión entre algunos fanáticos: la mención de “Ramón Díaz” en la imagen tenía un tamaño mucho mayor que la frase “Feliz cumpleaños”.

Eso llevó a que varios interpretaran, durante los primeros minutos, que el club estaba anunciando su regreso. Entre ellos estuvo el influencer Gregorio Rossello, quien comentó: “Entre como un campeón”.

Por otro lado, entre las reacciones aparecieron también numerosos pedidos por el retorno de Ramón, uno de los técnicos más ganadores de la historia de River, que conquistó seis títulos en su primer ciclo al frente del equipo, entre ellos la Copa Libertadores 1996, la Supercopa Sudamericana 1997 y tres campeonatos locales consecutivos. En 2002 volvió a consagrarse campeón del Torneo Clausura.

“Llámenlo” y “Traigan a Ramón” fueron algunos de los reclamos que se repitieron al unísono en la publicación de Instagram.

Ponzio quedó como DT interino mientras River busca al sucesor de Coudet

El pedido por Ramón Díaz aparece justo cuando River atraviesa la búsqueda de un nuevo entrenador. Tras la salida de Coudet luego de la eliminación de la Copa Sudamericana ante Independiente de Santa Fe, Leonardo Ponzio asumió como técnico interino y debutará este domingo ante Banfield. Durante esta etapa de transición estará acompañado por Marcelo Escudero, entrenador de la Reserva.

Mientras tanto, la dirigencia analiza distintas alternativas para ocupar el cargo de manera definitiva. Pablo Aimar, Eduardo Domínguez, Hernán Crespo y Gabriel Milito aparecen entre los nombres que suenan para ser el próximo entrenador de River.

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