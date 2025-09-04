¡Juega la Selección! Tres opciones fáciles para sumar a tu picada y sorprender a todos

image

2. Chips de vegetales al horno

Otra alternativa que combina textura crujiente y sabor saludable son los chips de vegetales al horno. Pueden hacerse con zanahoria, remolacha o calabaza, cortados en láminas finas. El procedimiento es simple:

Precalentar el horno a 180 °C.

Cortar los vegetales en láminas finas y disponerlas sobre una bandeja con papel manteca.

Condimentar con sal, pimienta y un poco de aceite de oliva.

Hornear entre 15 y 20 minutos, hasta que estén doradas y crujientes.

Estos chips son perfectos para picar mientras se mira el partido y también funcionan como acompañamiento de salsas o dips, como guacamole o hummus.

image

3. Dips rápidos: hummus y salsa de yogur

Los dips son un clásico que no puede faltar en ninguna picada. Una opción rápida y casera es preparar hummus o salsa de yogur con hierbas. Para el hummus:

Procesar garbanzos cocidos con aceite de oliva, jugo de limón, ajo y una pizca de sal hasta obtener una pasta homogénea.

Para la salsa de yogur:

Mezclar yogur natural con un chorrito de aceite de oliva, hierbas frescas picadas como perejil o ciboulette, sal y pimienta al gusto.

Ambos dips se pueden acompañar con pan tostado, crackers o los chips de vegetales preparados previamente. Además, son fáciles de ajustar a diferentes cantidades según la cantidad de invitados.

image

¿Por qué sumar opciones caseras a la picada?

Agregar alternativas frescas y fáciles no solo aporta variedad a la mesa, sino que también permite equilibrar la combinación de sabores y texturas. Mientras los quesos y embutidos son más pesados, los vegetales, brochettes y dips ofrecen un contrapunto ligero y saludable.

Además, estas recetas son ideales para preparar con anticipación. Las brochettes pueden montarse unos minutos antes del partido, los chips de vegetales se hornean rápido y los dips se conservan bien en la heladera hasta el momento de servir.

Con estas tres opciones fáciles, la picada para ver un partido deja de ser solo un acompañamiento: se transforma en una propuesta completa, variada y lista para sorprender a todos sin complicaciones. Desde bocados frescos hasta dips cremosos y crujientes, sumar creatividad a la mesa nunca fue tan sencillo.