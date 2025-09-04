En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Recetas
RECETA

¡Juega la Selección! Tres opciones fáciles para sumar a tu picada y sorprender a todos

Si pensás en armar una picada para ver un partido, no todo tiene que ser queso y fiambres. Estas tres recetas rápidas y fáciles suman sabor, variedad y un toque especial a la mesa, sin demandar tiempo ni ingredientes complicados.

¡Juega la Selección! Tres opciones fáciles para sumar a tu picada y sorprender a todos

Las picadas se volvieron protagonistas de los encuentros deportivos. No solo son prácticas y rápidas de preparar, sino que además permiten combinar sabores variados en un mismo plato. Para quienes buscan sumar opciones originales y fáciles, estas tres recetas caseras son perfectas para acompañar el clásico queso y fiambres.

Leé también Scones de calabaza: una receta simple que transformará tus meriendas
scones de calabaza: una receta simple que transformara tus meriendas

1. Mini brochettes de tomate, mozzarella y albahaca

Estas mini brochettes son frescas, coloridas y muy sencillas de preparar. Solo se necesitan tomates cherry, bolitas de mozzarella y hojas de albahaca fresca. Para el armado:

  • Lavar y cortar los tomates por la mitad si son grandes.

  • Ensartar en palitos de brochette alternando tomates, bolitas de mozzarella y hojas de albahaca.

  • Opcional: rociar con aceite de oliva, un poco de sal y pimienta para realzar el sabor.

El resultado son bocados fáciles de tomar, frescos y que aportan un toque ligero a la picada, ideal para equilibrar los sabores más pesados como embutidos o quesos curados.

image

2. Chips de vegetales al horno

Otra alternativa que combina textura crujiente y sabor saludable son los chips de vegetales al horno. Pueden hacerse con zanahoria, remolacha o calabaza, cortados en láminas finas. El procedimiento es simple:

  • Precalentar el horno a 180 °C.

  • Cortar los vegetales en láminas finas y disponerlas sobre una bandeja con papel manteca.

  • Condimentar con sal, pimienta y un poco de aceite de oliva.

  • Hornear entre 15 y 20 minutos, hasta que estén doradas y crujientes.

Estos chips son perfectos para picar mientras se mira el partido y también funcionan como acompañamiento de salsas o dips, como guacamole o hummus.

image

3. Dips rápidos: hummus y salsa de yogur

Los dips son un clásico que no puede faltar en ninguna picada. Una opción rápida y casera es preparar hummus o salsa de yogur con hierbas. Para el hummus:

  • Procesar garbanzos cocidos con aceite de oliva, jugo de limón, ajo y una pizca de sal hasta obtener una pasta homogénea.

Para la salsa de yogur:

  • Mezclar yogur natural con un chorrito de aceite de oliva, hierbas frescas picadas como perejil o ciboulette, sal y pimienta al gusto.

Ambos dips se pueden acompañar con pan tostado, crackers o los chips de vegetales preparados previamente. Además, son fáciles de ajustar a diferentes cantidades según la cantidad de invitados.

image

¿Por qué sumar opciones caseras a la picada?

Agregar alternativas frescas y fáciles no solo aporta variedad a la mesa, sino que también permite equilibrar la combinación de sabores y texturas. Mientras los quesos y embutidos son más pesados, los vegetales, brochettes y dips ofrecen un contrapunto ligero y saludable.

Además, estas recetas son ideales para preparar con anticipación. Las brochettes pueden montarse unos minutos antes del partido, los chips de vegetales se hornean rápido y los dips se conservan bien en la heladera hasta el momento de servir.

Con estas tres opciones fáciles, la picada para ver un partido deja de ser solo un acompañamiento: se transforma en una propuesta completa, variada y lista para sorprender a todos sin complicaciones. Desde bocados frescos hasta dips cremosos y crujientes, sumar creatividad a la mesa nunca fue tan sencillo.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Recetas
Notas relacionadas
Buttercream casero: la receta básica de repostería que transforma cualquier torta en una obra de arte
Pan keto casero: una receta simple para quienes buscan reducir carbohidratos
Pizza keto casera: cómo preparar una versión baja en carbohidratos y disfrutar de este plato sin romper tu dieta

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar