Julieta Poggio reveló el secreto que le dijo Pampita que podría cambiar su vida

Invitada al programa de Fer Dente, la actriz y bailarina contó, sorprendida, sobre su gran noche: "Vi a tantos artistas que me saludaban y me conocían".

Y, reveló qué le dijo la ex de Benjamín Vicuña: " me daba consejos. ¡Qué lindo fue conocerla! Ella me dijo 'no compres ropa, no gastes en zapatos. Eso te va a venir solo, ahorrá para un departamento. Aprovechá el momento".

Julieta destacó la actitud de la modelo cuando se acercó a hablarle: "Me lo dijo con tanta humildad y me pareció tan genuina. La amamos".

Julieta Poggio habló del papelón de Alfa en los Martín Fierro: "Estaba segura que..."

Walter Alfa Santiago estuvo en la entrega de los Martín Fierro 2023 junto a muchos de los ex Gran Hermano 2022 y fue protagonista de un mal momento y papelón de la noche.

Fue cuando el reality ganó la terna mejor reality y todos subieron al escenario a recibir el premio. Cuando se tenían que retirar del escenario, el hombre de Zona Norte tomó el micrófono y empezó a agradecerle a sus seres queridos.

Por eso, ante la sorpresa de Santiago del Moro, se optó por cortarle el audio del micrófono y la imagen se viralizó en las redes.

En este sentido, Julieta Poggio se refirió en el programa Noche al Dente, América Tv, a la actitud que tuvo su ex compañero del popular reality, a quien conoce muy bien después de tantos meses de convivencia en la casa.

"¿Es figureti Alfa?", le preguntó Fer Dente a Julieta. A lo que la actriz explicó: "Ayer estuvo bastante figureti". Y añadió: "Estaba segura de que él iba a hacer eso del micrófono porque lo conozco. Él ve oportunidad y 'tacate' quiso agradecer (agarra el micrófono)".

"¿Hoy todo bien con él?", quiso saber el conductor. "Sí, todo bien", expresó Julieta sobre cómo quedaron las cosas con Alfa. "Se lo acepta como es", cerró Dente.