Wanda Nara movió sus fichas y MasterChef Celebrity tendría una incorporación que dará que hablar

Según reveló Martín Salwe este viernes en SQP (América TV), una de esas apuestas ya habría recibido el visto bueno y tendría asegurado su lugar en el programa. Se trata nada menos que de Nora Colosimo, la madre de Wanda Nara, quien estaría lista para afrontar el desafío de las cocinas más famosas de la televisión.

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Además, Nora ya tuvo una reciente experiencia frente a las cámaras al participar de la serie vertical que protagonizó su hija, Triángulo amoroso. En aquel momento, se mostró entusiasmada con esa oportunidad y reconoció: “Ocurrencias de Wanda. Fue divertido, la pasé muy bien, me gustó. Yo no tengo vergüenza y me gustó la actuación”.

Se sabe que durante su juventud tuvo intenciones de desarrollar una carrera artística, aunque finalmente decidió dejar ese camino para acompañar de cerca el crecimiento mediático de sus hijas.

El otro nombre que Wanda Nara habría impulsado para integrar el reality es el de Daniela Christiansson, actual pareja de Maxi López. La modelo sueca se encuentra instalada en Buenos Aires junto a sus hijos, Elle y Lando, y aparece como una de las posibilidades que más interés generan de cara al casting.

Sobre esa eventual participación, el exfutbolista reconoció ciertas dudas respecto de las situaciones que podrían surgir entre Daniela y Wanda, especialmente por las preguntas filosas que suele realizar la conductora. De todos modos, dejó en claro que la decisión final estará exclusivamente en manos de la modelo. Por ahora, la incógnita sigue abierta: ¿aceptará sumarse a MasterChef Celebrity?

Nora Colosimo - convocada para MasterChef Celebrity - captura SQP

Qué le respondió Nora Colosimo a Mirtha Legrand tras su crítica al Martín Fierro que ganó Wanda Nara como mejor conductora

La consagración de Wanda Nara como mejor conductora en la última entrega de los Premios Martín Fierro por su desempeño al frente de MasterChef Celebrity continúa generando repercusiones en el mundo del espectáculo. A varios días de la ceremonia, las opiniones sobre la distinción siguen multiplicándose y alimentando el debate.

Entre quienes expresaron públicamente sus dudas sobre el reconocimiento otorgado a la empresaria y figura televisiva se encuentran Rodrigo Lussich, Yanina Latorre, Beto Casella y Georgina Barbarossa, quienes cuestionaron que haya sido elegida como la mejor conductora del año dentro de su categoría.

La controversia alcanzó tal dimensión que incluso Luis Ventura, presidente de APTRA, se vio obligado a referirse al tema. Tras la gala realizada en el Hotel Hilton, el periodista explicó su postura y reconoció haber apoyado a la conductora durante la votación.

“La voté porque me dio la impresión que Wanda se reinventó”, sostuvo Ventura al justificar la elección que terminó convirtiendo a la mediática en una de las grandes ganadoras de la noche.

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Sin embargo, las críticas no se detuvieron allí. En las últimas horas se sumó una voz de enorme peso dentro de la televisión argentina: Mirtha Legrand, quien dejó en claro que no comparte el resultado de la premiación.

Durante una reciente conferencia de prensa, la histórica conductora fue consultada por periodistas acerca de la distinción que recibió Wanda Nara y respondió con una frase que rápidamente se viralizó.

“¿Piensa que Wanda fue la mejor conductora del año pasado?”, le preguntaron. Lejos de esquivar el tema, Mirtha respondió sin filtros: “No sé, mirá, eso fue un arreglo que algún día sabremos qué pasó ahí”.

La conductora también recordó la reacción de la propia Wanda al recibir el galardón y agregó: “Sí, porque ella misma se sorprendió, dijo que tenía el discurso preparado para otro premio, así fue, ¿no?”.

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Más adelante, ante la consulta sobre quién consideraba que merecía quedarse con el Martín Fierro a Mejor Conductora, Legrand no dudó ni un segundo y respondió con total convicción: “Mirtha Legrand”.

Tras las declaraciones de la diva, la respuesta llegó desde el entorno más cercano de la ganadora. En diálogo con Desayuno Americano (América TV), Nora Colosimo, madre de Wanda Nara, fue consultada por las palabras de la conductora y defendió la legitimidad de la premiación.

“Habló Mirtha Legrand de la premiación a Wanda y dijo que está un poco arreglado eso”, le comentó el cronista. Frente a esa observación, Colosimo evitó polemizar y respondió con firmeza: “Bueno, cada uno puede tener la opinión que quiera, está bien”, cerró, respaldando a su hija sin profundizar en la controversia.