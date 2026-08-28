"Barreda" en Prime Video: cuando el cine corre el foco del monstruo para iluminar a las víctimas

Daniela Goggi, además, ya había transitado distintos territorios dentro del cine y las series. Dirigió Abzurdah (2015), El hilo rojo (2016), la serie María Marta: El crimen del country (2022) y El rapto (2023). Con Barreda, volvió a aproximarse a una historia que forma parte de la memoria colectiva argentina y se sumó a la expansión del true crime dentro de la industria audiovisual.

Sin embargo, el problema no consistía en reunir recursos para reconstruir una tragedia. El género ya tiene presencia masiva en las plataformas de streaming y las herramientas narrativas para volver a poner en escena un crimen real están disponibles. El verdadero desafío era elegir desde dónde contar la historia.

La película buscó responder a esa pregunta con una mirada pensada y cuidada. No había lugar para convertir a Barreda en una figura glorificada. Pero tampoco parecía útil construir un villano absolutamente plano, sin matices, que terminara reducido a un cliché.

(Foto: Gentileza Prime Video).

Una historia que avanza y retrocede en el tiempo

La estructura de Barreda se apoya en los flashbacks. La narración avanza, pero también vuelve sobre momentos anteriores para reconstruir cómo se fueron desarrollando las relaciones dentro de la familia.

Ese movimiento temporal permitió que la historia no se concentrara únicamente en el hecho criminal. La película buscó mostrar el proceso previo, los gestos cotidianos y el deterioro de un vínculo familiar que se fue volviendo cada vez más tóxico.

Con una puesta en escena sólida y un elenco que funciona de manera cohesionada, el film manejó con seguridad los tiempos y las situaciones. La narración mantuvo el rumbo y no perdió de vista su objetivo. Sin embargo, esa misma elección estética y narrativa tuvo una doble consecuencia.

Por un lado, la película evitó la explotación del crimen y el sensacionalismo. Esa decisión le dio austeridad y contención. Por otro, también limitó su capacidad para generar grandes sorpresas o producir un impacto más profundo.

El retrato de Barreda se construyó alrededor de un hombre machista, manipulador y con evidentes rasgos psicopáticos. La película también exploró el drama de una convivencia marcada por el maltrato, la humillación, el resentimiento y el desprecio.

(Foto: Gentileza Prime Video).

En paralelo, la historia ingresó en el terreno del thriller judicial. La reconstrucción del juicio ocupó un lugar importante y permitió ampliar la mirada sobre un caso que había generado una enorme exposición pública.

Luis Machín encabeza el elenco de la película de Barreda

Uno de los principales pilares de la película fue el trabajo de Luis Machín. El actor realizó una personificación laboriosa y minuciosa del odontólogo.

El monstruo no apareció desde el primer minuto como una figura excepcional o ajena a la vida cotidiana, sino que la película lo ubicó dentro de un entorno familiar aparentemente normal.

El resto del elenco acompañó esa propuesta desde los personajes que formaban el círculo más cercano al protagonista.

Carla Peterson interpretó a Gladys, la esposa de Barreda. Mercedes Morán asumió el papel de Elena, la madre de Gladys y suegra del odontólogo. Ambas quedaron en el centro de una dinámica familiar cada vez más opresiva.

Maite Lanata y Margarita Páez interpretaron a Cecilia y Adriana, las hijas que buscaban independizarse y escapar de un hogar que se había transformado en un infierno.

(Foto: Gentileza Prime Video).

Las mujeres de la familia construyeron, de distintas maneras, un círculo que intentaba cerrarse frente a una presencia masculina percibida como una amenaza cada vez mayor. El relato mostró cómo esa convivencia se fue cargando de tensiones y cómo la necesidad de escapar comenzó a formar parte de sus decisiones.

El juicio a Ricardo Barreda también ocupa un lugar decisivo

La historia no quedó encerrada dentro de la casa. Barreda también trasladó el conflicto a los tribunales y reconstruyó el enfrentamiento judicial posterior al crimen.

Marcelo Subiotto interpretó al abogado de Barreda y Alberto Ajaka al fiscal. Ambos sostuvieron el duelo en los estrados con profesionalismo y respondieron a las necesidades de una película que alternó entre el drama familiar, el retrato psicológico y el thriller judicial.

La reconstrucción del juicio resultó rigurosa dentro del esquema narrativo elegido. Además, permitió recordar que el impacto del caso no terminó con los asesinatos.

¿Cuándo se estrena la película de Barreda en Prime Video?

La plataforma confirmó que la película se estrena este viernes 28 de agosto y está disponible de manera exclusiva para los usuarios de Prime Video en más de 240 países y territorios.

Tráiler oficial de Barreda en Prime Video