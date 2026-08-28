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"Barreda" en Prime Video: cuando el cine corre el foco del monstruo para iluminar a las víctimas

La película sobre Ricardo Barreda se estrenó en Prime Video con una mirada sobre un caso que conmocionó al país y que todavía expone el horror de la violencia intrafamiliar.

Javier Laslavsky
por Javier Laslavsky |
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Barreda en Prime Video: cuando el cine corre el foco del monstruo para iluminar a las víctimas. (Foto: Gentileza Prensa)

"Barreda" en Prime Video: cuando el cine corre el foco del monstruo para iluminar a las víctimas. (Foto: Gentileza Prensa)

Barreda, la película, se incorpora al creciente universo de producciones audiovisuales argentinas inspiradas en crímenes reales. La nueva obra de Daniela Goggi reconstruye uno de los casos policiales más impactantes de la historia reciente del país. Disponible en Prime Video desde el viernes 28 de agosto de 2026, reúne a un elenco encabezado por Luis Machín, Carla Peterson y Mercedes Morán.

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Su mayor desafío no pasa por volver a contar unos hechos que ya son conocidos. La pregunta central es cómo mirar hoy una historia atravesada por la violencia, el machismo y el silencio familiar sin caer ni en la glorificación ni en la simplificación.

La producción se sumerge en un episodio ocurrido el 15 de noviembre de 1992. Ese día, Ricardo Barreda, un odontólogo de 56 años que era considerado un vecino respetado y afable, asesinó a su esposa, a su suegra y a sus dos hijas en la vivienda familiar de La Plata.

(Foto: Gentileza Prime Video).

(Foto: Gentileza Prime Video).

Barreda y el crecimiento de las ficciones inspiradas en crímenes reales

El punto de partida de Barreda podía parecer similar al de otras producciones argentinas recientes que retomaron historias criminales reales. El cine y las series ya se acercaron a personajes como Carlos Robledo Puch, el Clan Puccio y Yiya Murano.

Daniela Goggi, además, ya había transitado distintos territorios dentro del cine y las series. Dirigió Abzurdah (2015), El hilo rojo (2016), la serie María Marta: El crimen del country (2022) y El rapto (2023). Con Barreda, volvió a aproximarse a una historia que forma parte de la memoria colectiva argentina y se sumó a la expansión del true crime dentro de la industria audiovisual.

Sin embargo, el problema no consistía en reunir recursos para reconstruir una tragedia. El género ya tiene presencia masiva en las plataformas de streaming y las herramientas narrativas para volver a poner en escena un crimen real están disponibles. El verdadero desafío era elegir desde dónde contar la historia.

La película buscó responder a esa pregunta con una mirada pensada y cuidada. No había lugar para convertir a Barreda en una figura glorificada. Pero tampoco parecía útil construir un villano absolutamente plano, sin matices, que terminara reducido a un cliché.

(Foto: Gentileza Prime Video).

(Foto: Gentileza Prime Video).

Una historia que avanza y retrocede en el tiempo

La estructura de Barreda se apoya en los flashbacks. La narración avanza, pero también vuelve sobre momentos anteriores para reconstruir cómo se fueron desarrollando las relaciones dentro de la familia.

Ese movimiento temporal permitió que la historia no se concentrara únicamente en el hecho criminal. La película buscó mostrar el proceso previo, los gestos cotidianos y el deterioro de un vínculo familiar que se fue volviendo cada vez más tóxico.

Con una puesta en escena sólida y un elenco que funciona de manera cohesionada, el film manejó con seguridad los tiempos y las situaciones. La narración mantuvo el rumbo y no perdió de vista su objetivo. Sin embargo, esa misma elección estética y narrativa tuvo una doble consecuencia.

Por un lado, la película evitó la explotación del crimen y el sensacionalismo. Esa decisión le dio austeridad y contención. Por otro, también limitó su capacidad para generar grandes sorpresas o producir un impacto más profundo.

El retrato de Barreda se construyó alrededor de un hombre machista, manipulador y con evidentes rasgos psicopáticos. La película también exploró el drama de una convivencia marcada por el maltrato, la humillación, el resentimiento y el desprecio.

(Foto: Gentileza Prime Video).

(Foto: Gentileza Prime Video).

En paralelo, la historia ingresó en el terreno del thriller judicial. La reconstrucción del juicio ocupó un lugar importante y permitió ampliar la mirada sobre un caso que había generado una enorme exposición pública.

Luis Machín encabeza el elenco de la película de Barreda

Uno de los principales pilares de la película fue el trabajo de Luis Machín. El actor realizó una personificación laboriosa y minuciosa del odontólogo.

El monstruo no apareció desde el primer minuto como una figura excepcional o ajena a la vida cotidiana, sino que la película lo ubicó dentro de un entorno familiar aparentemente normal.

El resto del elenco acompañó esa propuesta desde los personajes que formaban el círculo más cercano al protagonista.

Carla Peterson interpretó a Gladys, la esposa de Barreda. Mercedes Morán asumió el papel de Elena, la madre de Gladys y suegra del odontólogo. Ambas quedaron en el centro de una dinámica familiar cada vez más opresiva.

Maite Lanata y Margarita Páez interpretaron a Cecilia y Adriana, las hijas que buscaban independizarse y escapar de un hogar que se había transformado en un infierno.

(Foto: Gentileza Prime Video).

(Foto: Gentileza Prime Video).

Las mujeres de la familia construyeron, de distintas maneras, un círculo que intentaba cerrarse frente a una presencia masculina percibida como una amenaza cada vez mayor. El relato mostró cómo esa convivencia se fue cargando de tensiones y cómo la necesidad de escapar comenzó a formar parte de sus decisiones.

El juicio a Ricardo Barreda también ocupa un lugar decisivo

La historia no quedó encerrada dentro de la casa. Barreda también trasladó el conflicto a los tribunales y reconstruyó el enfrentamiento judicial posterior al crimen.

Marcelo Subiotto interpretó al abogado de Barreda y Alberto Ajaka al fiscal. Ambos sostuvieron el duelo en los estrados con profesionalismo y respondieron a las necesidades de una película que alternó entre el drama familiar, el retrato psicológico y el thriller judicial.

La reconstrucción del juicio resultó rigurosa dentro del esquema narrativo elegido. Además, permitió recordar que el impacto del caso no terminó con los asesinatos.

¿Cuándo se estrena la película de Barreda en Prime Video?

La plataforma confirmó que la película se estrena este viernes 28 de agosto y está disponible de manera exclusiva para los usuarios de Prime Video en más de 240 países y territorios.

Tráiler oficial de Barreda en Prime Video

Javier Laslavsky
Por Javier Laslavsky
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En pocas palabras

  • Estreno en Prime Video: La película "Barreda" reconstruye el caso de violencia intrafamiliar que conmocionó al país.
  • Enfoque narrativo: La producción se centra en las víctimas y la dinámica familiar, evitando la glorificación del asesino.
  • Elenco destacado: Luis Machín, Carla Peterson y Mercedes Morán encabezan el reparto de este drama basado en hechos reales.
Resumen generado por Thinkindot AI
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