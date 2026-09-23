El nuevo parte médico de Mirtha Legrand confirmó cómo sigue su salud y qué pasará con su internación

“Permanecerá internada durante los próximos días, con el fin de mantenerla bajo control y brindarle los cuidados y contención adecuados”, explicaron.

Además, tanto la familia de la conductora como los profesionales que la atienden agradecieron “los saludos y muestras de cariño” recibidos desde que se conoció su internación.

Por último, el sanatorio anticipó cuándo habrá nuevas novedades sobre su estado de salud. Si no se producen cambios, el próximo parte médico será difundido el viernes.

De esta manera, Mirtha continúa bajo estricta supervisión médica, pero el dato más alentador del comunicado es que su evolución es buena y mejora día a día.