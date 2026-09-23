A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
LO ÚLTIMO

El nuevo parte médico de Mirtha Legrand confirmó cómo sigue su salud y qué pasará con su internación

El Sanatorio Mater Dei difundió este miércoles un nuevo comunicado sobre la evolución de la conductora. Los médicos llevaron tranquilidad al confirmar una “buena evolución”, aunque permanecerá internada durante los próximos días.

23 sept 2026, 12:59
El nuevo parte médico de Mirtha Legrand confirmó cómo sigue su salud y qué pasará con su internación

El nuevo parte médico de Mirtha Legrand confirmó cómo sigue su salud y qué pasará con su internación

El nuevo parte médico de Mirtha Legrand confirmó cómo sigue su salud y qué pasará con su internación

El nuevo parte médico de Mirtha Legrand confirmó cómo sigue su salud y qué pasará con su internación

Mirtha Legrand continúa internada en el Sanatorio Mater Dei por el cuadro de neumopatía que generó preocupación en los últimos días. Este miércoles 23 de septiembre, la institución difundió un nuevo parte médico en el que informó que la conductora continúa evolucionando favorablemente.

“La Sra. Mirtha Legrand continúa mejorando día a día de la neumopatía que motivara su internación, con una buena evolución”, comienza el comunicado firmado por el doctor Enrique Echagüe, director médico del sanatorio.

Leé también

Ángel de Brito habló de la salud de Mirtha Legrand y lanzó una frase que generó preocupación: "Dificilísimo"

Ángel de Brito habló de la salud de Mirtha Legrand y lanzó una frase que generó preocupación: Dificilísimo

La noticia lleva tranquilidad respecto del estado de salud de la diva, aunque los profesionales decidieron que todavía no es momento de otorgarle el alta.

Mirtha Legrand seguirá internada

Según precisaron desde el Mater Dei, Mirtha permanecerá hospitalizada durante los próximos días como medida de control y para continuar acompañando su recuperación.

“Permanecerá internada durante los próximos días, con el fin de mantenerla bajo control y brindarle los cuidados y contención adecuados”, explicaron.

Además, tanto la familia de la conductora como los profesionales que la atienden agradecieron “los saludos y muestras de cariño” recibidos desde que se conoció su internación.

Por último, el sanatorio anticipó cuándo habrá nuevas novedades sobre su estado de salud. Si no se producen cambios, el próximo parte médico será difundido el viernes.

De esta manera, Mirtha continúa bajo estricta supervisión médica, pero el dato más alentador del comunicado es que su evolución es buena y mejora día a día.

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Mirtha Legrand

Lo más visto