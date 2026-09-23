Conmoción en TN: un querido periodista sufrió un microinfarto a los 45 años y reveló el duro momento que pasó

La impactante imagen y reflexión de Santiago Martella tras su internación
El periodista Santiago Martella explicó que tras ese gran susto por el microinfarto regresó a su trabajo y actividad de a poco y lo hizo valorar aún más el concepto de "estar bien".
"Por fortuna viene saliendo todo bien. Aunque vino lo más difícil de explicar: volver a la vida cotidiana sabiendo que algo había pasado, aunque por afuera casi nada hubiera cambiado", comentó el cronista en la publicación.
"Un mes después, estoy bien. Volví al trabajo, a mis rutinas, a entrenarme de a poco y a esas pequeñas cosas que antes hacía sin pensar. A buscar el equilibrio", aseguró en un posteo cargado de emoción junto a una imagen en plena internación.
"No siento que tenga una gran enseñanza para transmitir. Tampoco creo que haya que convertir cada susto en una frase motivacional. Simplemente quería compartir esta foto porque forma parte de un mes que no me voy a olvidar, porque desde ahora define quién soy. Y porque algunas veces estar bien no es poco. Es muchísimo", concluyó profundo sobre el motivo que lo llevó a contar lo que le había pasado.