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Pimpinela tendrá su propia película: la historia de Lucía y Joaquín Galán llegará al cine

“Pimpinela, el origen de la leyenda” repasará la vida de los hermanos desde sus comienzos y mostrará cómo sus experiencias personales terminaron convirtiéndose en canciones que marcaron a millones de personas. El rodaje comenzará en 2027.

31 ago 2026, 11:00
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La historia de Lucía y Joaquín Galán llegará a la pantalla grande. Se confirmó la realización de “Pimpinela, el origen de la leyenda”, la película que recorrerá la vida de los integrantes de Pimpinela y revelará el camino que los llevó a convertirse en uno de los dúos más populares de la música en español.

El proyecto se encuentra actualmente en etapa de desarrollo y acaba de cerrar un acuerdo de producción entre Fam Contenidos, responsables de títulos como El Potro y Pipa, y Sipur Studios, productores de Bad Boy, en coproducción con Costes Studio y Loishka.

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El guion estará en manos de Mario Segade y Lorena Muñoz, mientras que esta última también asumirá la dirección. Muñoz cuenta con una reconocida trayectoria en películas biográficas vinculadas al mundo de la música, entre ellas Gilda, no me arrepiento de este amor y El Potro, lo mejor del amor.

La historia detrás del fenómeno Pimpinela

“Pimpinela, el origen de la leyenda” buscará ir mucho más allá de los grandes éxitos musicales del dúo para mostrar la historia personal de Lucía y Joaquín.

Hijos de inmigrantes, los hermanos aprendieron desde chicos el significado del esfuerzo, la lucha y la resiliencia. Con el paso de los años, muchas de aquellas experiencias terminaron transformándose en canciones y esas historias se convirtieron en la banda sonora de millones de personas.

Con su particular estilo de interpretar conflictos de pareja a través de verdaderas escenas teatrales convertidas en canciones, Pimpinela construyó una identidad única y logró trascender generaciones y fronteras.

La película recorrerá ese camino desde sus orígenes hasta la construcción del fenómeno que los convirtió en referentes de la música popular.

El rodaje está previsto para 2027, mientras que el estreno de “Pimpinela, el origen de la leyenda” está proyectado para finales de ese mismo año en salas de cine.

     

 

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