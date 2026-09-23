Milei cuestionó a la ONU y reclamó por las islas Malvinas: "Para nosotros es una cuestión nacional"

Definió a las Naciones Unidas como un fracaso en sus propósitos fijados hace 80 años para "convertirse en una en una organización inútil que sólo sirve para alimentar una casta de parásitos, fatalmente arrogantes, disfrazados de burócratas".

"Es también una prueba de la distancia que puede existir entre las palabras de las instituciones internacionales y la realidad sobre la que pretenden actuar", agregó. Y luego reseñó que desde hace medio siglo una resolución de la ONU llama al diálogo pero el Reino Unido no lo acepta. Y puso un ejemplo claro de esta falta de consideración a los derechos de la Argentina

Críticas al proyecto "Sea Lion".

Milei puso como ejemplo a esa plataforma petrolera: "El proyecto Sea Lion avanza hacia la extracción de petróleo en la plataforma continental argentina, correspondiente a la Cuenca Malvina Norte, mediante licencias británicas que la Argentina rechaza por ilegales e ilegítimas".

Y remarcó los derechos soberanos que vulnera el Reino Unido: "Toda actuación en este sentido no autorizada por la República Argentina, constituye un acto ilícito, tanto a la luz del derecho internacional, incluida la Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar como del derecho interno argentino. Por eso, quiero plantear una pregunta: ¿de qué sirve una resolución si durante décadas la contraparte puede actuar en sentido contrario y esa resolución queda intacta en los archivos, pero impotente frente a la realidad?".

De nuevo, puso al caso de la soberanía por Malvinas como ejemplo del "fracaso de la ONU": "Malvinas no es solamente una cuestión entre la Argentina y el Reino Unido. También plantea una pregunta acerca de la capacidad de esta organización para hacer valer sus propias resoluciones".

Javier Milei y la promoción de Vaca Muerta

"Vaca Muerta es una oportunidad histórica, con potencial para ser una de las grandes protagonistas energéticas de las próximas décadas. Vengan. Inviertan. Desarróllenla. Háganlo con nosotros. Pero esta invitación tiene un límite. No seremos indiferentes frente a quienes exploten recursos bajo ocupación externa ilegal", apuntó el presidente para promocionar las oportunidades energéticas del país y al mismo tiempo volver sobre los derechos soberanos del país.

La pandemia y un genocidio apuntado a las Naciones Unidas

El presidente argentino puso a la situación de la pandemia y el manejo de la Organización mundial de la Salud (OMS) como un duro ejemplo del "fracaso" de la ONU.

"El ejemplo más grave, el que debería avergonzar a esta organización para siempre, es otro, es el manejo de la pandemia. Durante la pandemia, organismos que dependen de esta casa se antepusieron a la evidencia científica y a la soberanía de las naciones y promovieron en todo el mundo políticas de encierro forzado que destruyeron empleos, arruinaron la educación de una generación entera de niños", dijo.

Y remató: "Eso sucedió en muchos países, entre ellos la Argentina, que se jactaba de ser el alumno predilecto de la Organización Mundial de la Salud, y motivo por el cual decidimos abandonarla".

Y aseguró: "Donde algunos aducen un error de política sanitaria, nosotros vemos un experimento global de control social disfrazado de ciencia. Y cuando un estado con anteojeras sanitaria le quita su población el derecho a trabajar, a educarse, a despedir a sus muertos y eso se traduce millones de muertes evitables hay una palabra para nombrarlo: genocidio".

La Inteligencia Artificial y la vanguardia argentina

Como el presidente Trump en la jornada anterior, saludó el término de "superinteligencia" y dijo que le país lo ve como un gran avance luego de la revolución industrial y que aspira a que sea líder en este campo.

"Y allí, donde muchos ven una amenaza, nosotros vemos una frontera. La Inteligencia artificial o superinteligencia, como dice el presidente Donald Trump, puede multiplicar nuestra productividad en órdenes de magnitud, que todavía no comprendemos", comenzó Milei sobre ese tema.

"Por eso les digo: ante la Inteligencia artificial, la Argentina se ubicará en la vanguardia de la libertad. Tenemos los minerales críticos, la energía ,el talento y la capacidad para competir en cada eslabón de esa cadena de valor y queremos ser el lugar más competitivo al mundo para desarrollarla, con un marco jurídico de vanguardia, el compromiso de no regular de manera preventiva", definió.

Y así llegó al final de su discurso en el que volvió a apostar por el valor de la libertad que defiende y quiere su gobierno mantenga para la Argentina: "Nosotros creemos que la Argentina aún tiene una historia grande por delante. Y hemos decidido ir a buscarla", expresó antes de su tradicional manera de finalizar sus mensajes.