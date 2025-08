Sofía Pachano mostró qué remodelaciones le está haciendo a su casa para recibir a su bebé

Embed

Al tiempo que confió tragicómica: “Pero sí, cambiamos el piso de la galería porque era un piso muy pedorro el que había. Vino con la casa y resbalaba mucho. Y no vamos a tentar el destino de que este ser humano se caiga porque estoy más torpe que nunca”.

En tanto, concluyó con un claro tono de preocupación por todo lo que tienen por hacer: “Estamos con eso, con el escritorio, con las cortinas del comedor, con la alfombra para el comedor. Y me queda el living, acá donde estoy ahora sentada”.

Cabe mencionar que el embarazo de Sofía Pachano llega un momento más que complejo para la familia. Ocurre que su famoso padre, el icónico bailarín y coreógrafo de Boton Tap Aníbal Pachano reveló recientemente que nuevamente está atravasando un cáncer. Según él mismo explicó, se trata de una nueva parte de la enfermedad.

"Estoy recién operado, en recuperación, entonces, eso me tenía muy preocupado. Quieras que no, por más que yo sea un resiliente de la vida y de la enfermedad, eso no me dejó de preocuparme, de alertar, y de volver a estar atento a lo que me sucede en el cuerpo, a escuchar al cuerpo cuando te está diciendo algo. Yo pensé que era otra cosa y era que nuevamente se me había disparado el cáncer”, reconoció recientemente el futuro abuelo.

El video con el que Sofía Pachano mostró la pancita y confirmó su embarazo

A comienzos de julio, Carlos Monti anunció en su programa en TV Pública, Mediodía Bien Arriba, la noticia más esperada por Sofía Pachano y Santiago Ramundo: están esperando un bebé.

Todo arrancó en forma de enigmático. El periodista dio diversas pistas al aire hasta que por fin confirmó que la protagonista de la feliz noticia no era otra que la hija de Aníbal Pachano y Ana Sans.

"¡Felicitaciones! Le mandamos un beso enorme a la familia Pachano. Sofía Pachano está embarazada! Un beso a Sofía y otro a Santiago, su marido. Me los imagino a Aníbal y Ana... ¡como deben estar!", lanzó finalmente Monti.

En tanto, desde LAM (América TV), Ángel de Brito reveló que había hablado con Sofía Pachano y le había confirmado la primicia de su colega.

"Un beso grande a Sofía! ¡Está embarazada de 12 semanas! Ya se puede contar. Estaba esperando los resultados de un estudios. Finalmente, la noticia se filtró. Me escribió Sofía, le pregunté y me dijo: 'ya se puede confirmar'", comentó el conductor de América.

Tras ello, Sofía subió un video muy emotivo en sus redes sociales, donde se la pudo ver junto a su pareja mostrando la pancita y expresando su inmensa felicidad por la noticia. "¡Estamos embarazados!", dice en una parte del posteo, que la hija de Pachano hizo especialmente para sus fieles seguidores.