La China Suárez volvió al modelaje con Ivana Figueiras y un claro mensaje a Mauro Icardi

China 4

Tal parece que además de venir a festejarle el cumpleaños número 8 a su hija Magnolia, en su breve regreso al país la China Suárez aprovechó para volver al ruedo laboral después de muchos meses en los que se dedicó a consolidar su pareja junto a Mauro Icardi.

China 5

Por qué destrozaron al chef que hizo la torta del cumple de Magnolia, la hija de la China Suárez

Tras volver de Turquía por unos días, la China Suárez metió de lleno en un fin de semana cargado de emoción y festejos. El motivo fue nada menos que el cumpleaños de Magnolia, su hija, para quien organizó una celebración soñada el sábado pasado, aprovechando una jornada ideal de sol, pileta y aire libre en su casa.

En esta oportunidad, la actriz no contó con la presencia de Mauro Icardi, quien permaneció en Estambul por compromisos personales. Sin embargo, eso no opacó en absoluto el clima de alegría: la China se mostró distendida, sonriente y rodeada de amigos y seres queridos que se acercaron para acompañar a la pequeña en su día especial. El evento estuvo cuidadosamente ambientado con una temática inspirada en la exitosa serie Stranger Things, un detalle que llamó la atención y se robó todas las miradas en redes sociales.

Como suele hacer, la protagonista de Hija del fuego compartió distintos momentos del festejo a través de sus historias de Instagram. Allí fue agradeciendo uno por uno a quienes participaron en la organización y puesta en escena del cumpleaños. Entre los mensajes, hubo uno en particular dedicado al responsable de la torta, un elemento central del evento.

magnolia torta cumpleaños hija china suarez

El encargado de diseñar la torta fue Damián Pier Basile, reconocido pastelero y ganador de Bake Off Argentina 2020. La actriz no escatimó elogios y escribió desde sus redes una frase breve pero contundente: "La perfección de tus tortas", mencionando al chef y destacando su trabajo.

Sin embargo, lo que parecía un simple reconocimiento terminó derivando en una situación inesperada y polémica. En redes sociales, varios usuarios comenzaron a atacar directamente a Pier Basile por haber colaborado con el cumpleaños de la hija de la China Suárez. Lejos de centrarse en el diseño o la calidad de la torta, los comentarios apuntaron con dureza a la vida personal de la actriz.

Entre los mensajes que recibió el pastelero se leyeron frases como: "Tortas sabor a marido ajeno, ¿hacés?", "¿Para encargar una torta tengo robar un macho ajeno o cómo es?" y "Hacés torta para amantes". Los comentarios, cargados de ironía y agresividad, sorprendieron por completo al ganador del reality, que jamás imaginó semejante reacción.

magnolia torta terribles criticas a damian de bake off ok

Ante la ola de críticas, Pier Basile habló con el medio Pronto y expresó su desconcierto: "Nunca imaginé todo esto. Le hice la torta a Magnolia, la hija de la China, y se me armó un quilombo tremendo. Me empezaron a bardear por todos lados y se me llenaron las redes de comentarios de gente que directamente me está diciendo que cierre el negocio".

Visiblemente molesto por la situación, el pastelero cerró su descargo explicando el problema que esto le generó a nivel laboral: "Ahora tengo que entrar a borrar los comentarios uno por uno porque los hicieron en un video que es para una marca que me contrató". Un episodio que dejó en evidencia, una vez más, cómo las polémicas del mundo del espectáculo pueden salpicar incluso a quienes solo cumplen con su trabajo.