Almendras: por qué son beneficiosas para la salud y cuántas consumir por día, según un reconocido médico

Las almendras son uno de los alimentos asociados con más beneficios para la salud cardiovascular. Un estudio realizado en 2025 con 2.485 personas analizó los efectos de su consumo sobre el colesterol y el riesgo de enfermedades cardíacas.
Las almendras son uno de los frutos secos más estudiados por sus posibles beneficios. El doctor Alberto Sanagustín analiza sus propiedades, cómo incorporarlas a la alimentación y qué cantidad consumir por día.
Las almendras son uno de los frutos secos más estudiados por sus posibles beneficios para la salud cardiovascular.
Las almendras son uno de los alimentos asociados con más beneficios para la salud cardiovascular. Un estudio realizado en 2025 con 2.485 personas analizó los efectos de su consumo sobre el colesterol y el riesgo de enfermedades cardíacas.
A partir de esta investigación, el doctor Alberto Sanagustín, especialista en Medicina Familiar, destaca que este fruto seco contribuye a reducir el colesterol LDL, conocido como colesterol malo, y también actuar sobre la apolipoproteína B (ApoB), un marcador relacionado con el riesgo cardiovascular.
Para diferenciar ambos conceptos, Sanagustín utiliza una analogía: el colesterol representa a los pasajeros, mientras que la ApoB equivale a los vehículos que los transportan por las arterias. De acuerdo con esta comparación, aunque la cantidad de pasajeros sea moderada, un número elevado de vehículos circulando mantiene un mayor riesgo de accidentes vasculares.
Esta relación permite entender por qué las almendras pueden tener un papel sobre estos valores. Uno de sus efectos comienza en el intestino, donde la fibra presente en este fruto seco funciona como una especie de esponja: atrapa el colesterol proveniente de los alimentos y dificulta su absorción, lo que facilita la eliminación de aquello que no llega a incorporarse al organismo.
En el hígado, en tanto, las grasas saludables cumplen otra función. El médico las compara con un "interruptor inteligente", ya que transmiten al órgano la señal de reducir la fabricación interna de colesterol y, al mismo tiempo, activan los receptores que permiten retirar con mayor rapidez el que ya circula por la sangre.
El médico plantea que mantener una disminución de este tipo durante años podría generar un efecto acumulativo y traducirse en una reducción de hasta un 7% en el riesgo de sufrir un infarto de miocardio. Esta cifra corresponde a la proyección que realiza a partir de la disminución del LDL y no a un resultado directo del estudio sobre infartos.
El beneficio también sería mayor en las personas con niveles elevados de LDL. En quienes presentan valores superiores a 130 mg/dL, Sanagustín sostiene que el efecto del consumo de almendras se duplica.
Para alcanzar el efecto señalado sin incorporar un exceso de calorías a la alimentación, Sanagustín indica una cantidad diaria de entre 30 y 50 gramos. Esta porción equivale, de manera práctica, a un puño cerrado o unas 25 almendras.
La forma de preparación también es parte de las recomendaciones. Las almendras deben consumirse crudas o tostadas, mientras que las versiones fritas, saladas o garrapiñadas quedan fuera de las pautas indicadas por el médico.
Además, recomienda comerlas con piel, debido a que allí se concentran los antioxidantes que, según su explicación, potencian su efecto protector.
Por último, Sanagustín remarca que la ingesta debe ser diaria y constante, como parte de una incorporación sostenida a la alimentación y no como un aperitivo ocasional.