Almendras: por qué son beneficiosas para la salud y cuántas consumir por día, según un reconocido médico

Esta relación permite entender por qué las almendras pueden tener un papel sobre estos valores. Uno de sus efectos comienza en el intestino, donde la fibra presente en este fruto seco funciona como una especie de esponja: atrapa el colesterol proveniente de los alimentos y dificulta su absorción, lo que facilita la eliminación de aquello que no llega a incorporarse al organismo.

En el hígado, en tanto, las grasas saludables cumplen otra función. El médico las compara con un "interruptor inteligente", ya que transmiten al órgano la señal de reducir la fabricación interna de colesterol y, al mismo tiempo, activan los receptores que permiten retirar con mayor rapidez el que ya circula por la sangre.

Qué efecto tienen las almendras sobre el colesterol LDL

El médico plantea que mantener una disminución de este tipo durante años podría generar un efecto acumulativo y traducirse en una reducción de hasta un 7% en el riesgo de sufrir un infarto de miocardio. Esta cifra corresponde a la proyección que realiza a partir de la disminución del LDL y no a un resultado directo del estudio sobre infartos.

El beneficio también sería mayor en las personas con niveles elevados de LDL. En quienes presentan valores superiores a 130 mg/dL, Sanagustín sostiene que el efecto del consumo de almendras se duplica.

Cuántas almendras consumir por día

Para alcanzar el efecto señalado sin incorporar un exceso de calorías a la alimentación, Sanagustín indica una cantidad diaria de entre 30 y 50 gramos. Esta porción equivale, de manera práctica, a un puño cerrado o unas 25 almendras.

La forma de preparación también es parte de las recomendaciones. Las almendras deben consumirse crudas o tostadas, mientras que las versiones fritas, saladas o garrapiñadas quedan fuera de las pautas indicadas por el médico.

Además, recomienda comerlas con piel, debido a que allí se concentran los antioxidantes que, según su explicación, potencian su efecto protector.

Por último, Sanagustín remarca que la ingesta debe ser diaria y constante, como parte de una incorporación sostenida a la alimentación y no como un aperitivo ocasional.