Desafío matemático: casi nadie lo resuelve antes de los 10 segundos

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 25 × 9 + 24 + 11 - (10 + 5) + 22.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 25 × 9 + 24 + 11 - (10 + 5) + 22.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Se empieza por la operación encerrada entre paréntesis.
10 + 5 = 15
La expresión queda así: 25 × 9 + 24 + 11 - 15 + 22
Se empieza por la operación encerrada entre paréntesis.
10 + 5 = 15
La expresión queda así: 25 × 9 + 24 + 11 - 15 + 22
Después se resuelve la multiplicación pendiente.
25 × 9 = 225
La expresión queda así: 225 + 24 + 11 - 15 + 22
Por último, se avanza de izquierda a derecha.
225 + 24 = 249 |
249 + 11 = 260 |
260 - 15 = 245 |
245 + 22 = (?)
El error común aparece cuando se resuelve por impulso y no por jerarquía matemática. En esta cuenta, ir simplemente de izquierda a derecha desde el comienzo puede desordenar el razonamiento y cambiar el resultado. Por eso, estos retos son una forma entretenida de entrenar la atención, practicar cálculo mental y recordar que, en matemática, el orden de las operaciones importa tanto como los números.