Desafío matemático: casi nadie lo resuelve antes de los 10 segundos

10 + 5 = 15

La expresión queda así: 25 × 9 + 24 + 11 - 15 + 22

1) Paréntesis

Se empieza por la operación encerrada entre paréntesis.

10 + 5 = 15

La expresión queda así: 25 × 9 + 24 + 11 - 15 + 22

2) Multiplicación

Después se resuelve la multiplicación pendiente.

25 × 9 = 225

La expresión queda así: 225 + 24 + 11 - 15 + 22

3) Sumas y restas

Por último, se avanza de izquierda a derecha.

225 + 24 = 249 |

249 + 11 = 260 |

260 - 15 = 245 |

245 + 22 = (?)

Resultado final: 267

El error común aparece cuando se resuelve por impulso y no por jerarquía matemática. En esta cuenta, ir simplemente de izquierda a derecha desde el comienzo puede desordenar el razonamiento y cambiar el resultado. Por eso, estos retos son una forma entretenida de entrenar la atención, practicar cálculo mental y recordar que, en matemática, el orden de las operaciones importa tanto como los números.