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Desafío matemático: casi nadie lo resuelve antes de los 10 segundos

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 25 × 9 + 24 + 11 - (10 + 5) + 22.

Leé también Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lográs resolverlo?
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la operación paso a paso

1) Paréntesis

Se empieza por la operación encerrada entre paréntesis.

10 + 5 = 15

La expresión queda así: 25 × 9 + 24 + 11 - 15 + 22

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: ¿podés resolver este desafío?

1) Paréntesis

Se empieza por la operación encerrada entre paréntesis.

10 + 5 = 15

La expresión queda así: 25 × 9 + 24 + 11 - 15 + 22

2) Multiplicación

Después se resuelve la multiplicación pendiente.

25 × 9 = 225

La expresión queda así: 225 + 24 + 11 - 15 + 22

3) Sumas y restas

Por último, se avanza de izquierda a derecha.

225 + 24 = 249 |

249 + 11 = 260 |

260 - 15 = 245 |

245 + 22 = (?)

Resultado final: 267

El error común aparece cuando se resuelve por impulso y no por jerarquía matemática. En esta cuenta, ir simplemente de izquierda a derecha desde el comienzo puede desordenar el razonamiento y cambiar el resultado. Por eso, estos retos son una forma entretenida de entrenar la atención, practicar cálculo mental y recordar que, en matemática, el orden de las operaciones importa tanto como los números.

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