La Cámara porteña anuló el fallo que había declarado inconstitucional la baja de la edad de imputabilidad

Qué ocurrió con el adolescente de 14 años

La causa tiene como principal involucrado a un adolescente de 14 años acusado de haber participado junto a otros cuatro menores en un intento de robo contra un hombre de 47 años. De acuerdo con el expediente, la víctima habría sido perseguida por la vía pública hasta la intervención de efectivos policiales.

En ese contexto, la jueza Laura Beatriz De Marinis hizo lugar al planteo presentado por la Defensa Oficial, con el acompañamiento de la Asesoría Tutelar, y declaró inconstitucional la aplicación del artículo 1 de la Ley 27.801 para ese caso.

A partir de esa resolución, el adolescente fue sobreseído. Sin embargo, la investigación siguió adelante respecto de los otros involucrados, todos de 16 años, para quienes sí resulta aplicable el nuevo régimen.

La Ley 27.801 establece que el Régimen Penal Juvenil alcanza a los adolescentes de entre 14 y 18 años imputados por delitos contemplados en el Código Penal o en leyes penales especiales.

Nuevo juez para la causa

En ese marco, los camaristas ordenaron devolver las actuaciones al juzgado de origen a través del sistema EJE. La resolución estableció que los expedientes deberán ser remitidos a la Oficina de Sorteos y Asignación de Causas de la Secretaría General de la Cámara para definir qué juzgado continuará interviniendo en el proceso.

El fallo señaló que las actuaciones debían regresar al juzgado “a fin de que tome razón y luego remita los autos a la Oficina de Sorteos y Asignación de Causas de la Secretaría General de esta Cámara, para que desinsacule el nuevo Juzgado que deberá continuar entendiendo en este proceso conforme a los lineamientos expuestos en los considerandos”.

El recurso de la fiscalía

La Sala III de la Cámara está integrada por los jueces Ignacio Mahiques, Martín Larocca y Fernando Franza. El caso llegó a esa instancia a partir de la apelación presentada por Mauro Tereszko y Paula Raffa Pirra, integrantes de la Unidad Fiscal Especializada en Materia Penal Juvenil (UFEPJ).

Por su parte, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, celebró el fallo a través de su cuenta de la red social X.

"Un necesario freno al garantismo judicial. La ley está para cumplirse. Si quieren legislar, vayan al Congreso", expresó.