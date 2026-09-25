Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lográs resolverlo?

6 + 5 = 11

La expresión queda así: 17 × 7 - 24 ÷ 3 + 11 × 6

2) Multiplicación y división

Se resuelven las operaciones de prioridad media antes de sumar o restar.

17 × 7 = 119 | 24 ÷ 3 = 8 | 11 × 6 = 66

La expresión queda así: 119 - 8 + 66

3) Sumas y restas

Ahora sí se completa el cálculo linealmente.

119 - 8 = 111 |

111 + 66 = (?)

Resultado final: 177

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso, este juego funciona como un buen entrenamiento mental: obliga a mirar con calma, ordenar la información y aplicar una regla sencilla que cambia por completo el camino hacia la respuesta.