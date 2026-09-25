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Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lográs resolverlo?

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 17 × 7 - 24 ÷ 3 + (6 + 5) × 6.

Leé también Desafío matemático: la cuenta que confunde a muchos y pocos logran resolver
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la operación paso a paso

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: este reto con sumas y restas para resolver sin saltear pasos

1) Paréntesis

La suma entre paréntesis se resuelve antes de multiplicar.

6 + 5 = 11

La expresión queda así: 17 × 7 - 24 ÷ 3 + 11 × 6

2) Multiplicación y división

Se resuelven las operaciones de prioridad media antes de sumar o restar.

17 × 7 = 119 | 24 ÷ 3 = 8 | 11 × 6 = 66

La expresión queda así: 119 - 8 + 66

3) Sumas y restas

Ahora sí se completa el cálculo linealmente.

119 - 8 = 111 |

111 + 66 = (?)

Resultado final: 177

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso, este juego funciona como un buen entrenamiento mental: obliga a mirar con calma, ordenar la información y aplicar una regla sencilla que cambia por completo el camino hacia la respuesta.

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