Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lográs resolverlo?

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 17 × 7 - 24 ÷ 3 + (6 + 5) × 6.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 17 × 7 - 24 ÷ 3 + (6 + 5) × 6.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
La suma entre paréntesis se resuelve antes de multiplicar.
6 + 5 = 11
La expresión queda así: 17 × 7 - 24 ÷ 3 + 11 × 6
Se resuelven las operaciones de prioridad media antes de sumar o restar.
17 × 7 = 119 | 24 ÷ 3 = 8 | 11 × 6 = 66
La expresión queda así: 119 - 8 + 66
Ahora sí se completa el cálculo linealmente.
119 - 8 = 111 |
111 + 66 = (?)
El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso, este juego funciona como un buen entrenamiento mental: obliga a mirar con calma, ordenar la información y aplicar una regla sencilla que cambia por completo el camino hacia la respuesta.