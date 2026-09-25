Tras su paso por la ONU, Milei retoma la agenda local y ya prepara su viaje a París

El presidente convocaría el lunes a una nueva reunión de Gabinete en la Casa Rosada para repasar el balance de su gira por Nueva York. Sin embargo, se estima que también estará en la agenda la marcha del plan económico, luego de que el INDEC diera a conocer esta semana un aumento de la pobreza y la indigencia, y una caída de la actividad en los primeros 6 meses del año.

De todos modos, la mayor preocupación que ahora tiene el Gobierno es arrancar el debate en el Senado de la reforma electoral y la eliminación o suspensión de las PASO en la primera semana de octubre. El tema mantiene en vilo a la mesa política del oficialismo debido a que la Justicia electoral ya advirtió que se acortan los plazos para aprobar una reforma y definir cómo será el proceso electoral de 2027.

Para mostrar ante el Gabinete, Milei trajo bajo el brazo los anuncios de inversiones por más de 7000 millones de dólares del Eximbank de Estados Unidos, que implica la realización de obras de infraestructura para promover exportaciones de hidrocarburos y minerales.

También mostrará los apoyos de Donald Trump y Benjamín Netanyahu a la gestión, sobre todo en los cambios que impulsa en seguridad y la consolidación de una alianza geopolítica y comercial con esos dos países.

En tanto, estaba en duda la reunión de los martes de la mesa política, ya que tres de sus integrantes, Karina Milei, Luis Caputo y Fabián Fernández, formarán parte de la comitiva que viajará con Milei a París.

Argentina Week en París: el nuevo destino de Milei en busca de inversores

El Presidente tiene previsto partir el martes por la noche hacia París acompañado por buena parte de los ministros que integra el gabinete. En otro avión viajarán los 12 gobernadores que fueron invitados a promocionar sus provincias y media docena de empresarios de distintos sectores. El objetivo del nuevo viaje de Milei es inaugurar la segunda edición de la Argentina Week, entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre.

La primera tuvo lugar en marzo, en Nueva York, mientras que en medio de la escalada diplomática con Grana Bretaña por el reclamo de soberanía sobre Malvinas, el Gobierno decidió suspender la tercera edición que planeaba realizar en octubre en Londres.

Aunque se esperaba la confirmación oficial de la agenda de Milei en París, en la Casa Rosada había expectativas de una posible reunión bilateral con el presidente Emmanuel Macron, quien este viernes recibía la visita del Papa León XIV.

Según confirmaron fuentes del Gobierno a A24.com, integrarán la comitiva Karina Milei y los ministros Luis Caputo (Economía), Pablo Quirno (Cancillería), Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado), Juan Bautista Mahiques (Justicia), Mario Lugones (Salud) y Fabián Fernández (Secretario de Prensa y Comunicación).

Entre los gobernadores invitados figuran: Rolando Figueroa (Neuquén), Ignacio Torres (Chubut), Alberto Weretilnek (Río Negro), Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Gustavo Sáenz (Salta), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Leandro Zdero (Chaco), Carlos Sadir (Jujuy), Marcelo Orrego (San Juan) y Raúl Jalil (Catamarca). Todos ellos, aliados que suelen apoyar las leyes enviadas por el oficialismo al Congreso.