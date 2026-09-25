En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Javier Milei
Gabinete
Casa Rosada

Tras su paso por la ONU, Milei retoma la agenda local y ya prepara su viaje a París

El Presidente regresó este viernes a Buenos Aires, donde lo espera una nueva misión del FMI y monitorear las negociaciones por las reformas pendientes en el Congreso. El lunes habría reunión de Gabinete y el martes partirá rumbo a Francia en busca de inversiones.

Stella Gárnica
por Stella Gárnica |
Javier Milei regresó a Buenos Aires tras su gira en Estados Unidos (Foto: archivo).

Javier Milei regresó a Buenos Aires tras su gira en Estados Unidos (Foto: archivo).

Tras su tercera participación de la Asamblea de las Naciones Unidas (ONU) con un duro discurso y la reivindicación por la soberanía sobre Malvinas, el presidente Javier Milei regresó este viernes a Buenos Aires para retomar la agenda política y económica local. No obstante, el Presidente permanecerá en la Argentina solo unos días, ya que el martes tiene previsto viajar a París.

Leé también Milei defendió su gestión ante inversores en NY y anticipó nuevas reformas si LLA amplía su poder en el Congreso
El presidente expuso en una conferencia organizada por la Fundación Federalismo y Libertad en Nueva York. (Foto: Presidencia)

Milei tenía previsto arribar este viernes a la mañana a Buenos Aires y, sin agenda oficial, instalarse en la residencia de Olivos, en una jornada en la que se terminaron de definir los cambios en la administración y la seguridad de la quinta presidencial. El segundo jefe de la Casa Militar y coronel del Ejército, Fernando Alberto Tereso quedó a cargo de la reorganización de la Quinta de Olivos tras el desplazamiento del personal civil, según se confirmó oficialmente.

Por la tarde, Milei podría trasladarse a Casa Rosada para grabar una entrevista pautada con un medio francés.

Reunión de Gabinete y la misión del FMI

Desde Olivos, Milei seguirá de cerca las negociaciones que lleva adelante el equipo económico de Luis Caputo con la misión del FMI que llegó esta semana a Buenos Aires. A su vez, el Gobierno se preparaba este viernes para afrontar un nuevo vencimiento de deuda con el organismo por 800 millones de dólares.

El presidente convocaría el lunes a una nueva reunión de Gabinete en la Casa Rosada para repasar el balance de su gira por Nueva York. Sin embargo, se estima que también estará en la agenda la marcha del plan económico, luego de que el INDEC diera a conocer esta semana un aumento de la pobreza y la indigencia, y una caída de la actividad en los primeros 6 meses del año.

De todos modos, la mayor preocupación que ahora tiene el Gobierno es arrancar el debate en el Senado de la reforma electoral y la eliminación o suspensión de las PASO en la primera semana de octubre. El tema mantiene en vilo a la mesa política del oficialismo debido a que la Justicia electoral ya advirtió que se acortan los plazos para aprobar una reforma y definir cómo será el proceso electoral de 2027.

Para mostrar ante el Gabinete, Milei trajo bajo el brazo los anuncios de inversiones por más de 7000 millones de dólares del Eximbank de Estados Unidos, que implica la realización de obras de infraestructura para promover exportaciones de hidrocarburos y minerales.

También mostrará los apoyos de Donald Trump y Benjamín Netanyahu a la gestión, sobre todo en los cambios que impulsa en seguridad y la consolidación de una alianza geopolítica y comercial con esos dos países.

En tanto, estaba en duda la reunión de los martes de la mesa política, ya que tres de sus integrantes, Karina Milei, Luis Caputo y Fabián Fernández, formarán parte de la comitiva que viajará con Milei a París.

Argentina Week en París: el nuevo destino de Milei en busca de inversores

El Presidente tiene previsto partir el martes por la noche hacia París acompañado por buena parte de los ministros que integra el gabinete. En otro avión viajarán los 12 gobernadores que fueron invitados a promocionar sus provincias y media docena de empresarios de distintos sectores. El objetivo del nuevo viaje de Milei es inaugurar la segunda edición de la Argentina Week, entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre.

La primera tuvo lugar en marzo, en Nueva York, mientras que en medio de la escalada diplomática con Grana Bretaña por el reclamo de soberanía sobre Malvinas, el Gobierno decidió suspender la tercera edición que planeaba realizar en octubre en Londres.

Aunque se esperaba la confirmación oficial de la agenda de Milei en París, en la Casa Rosada había expectativas de una posible reunión bilateral con el presidente Emmanuel Macron, quien este viernes recibía la visita del Papa León XIV.

Según confirmaron fuentes del Gobierno a A24.com, integrarán la comitiva Karina Milei y los ministros Luis Caputo (Economía), Pablo Quirno (Cancillería), Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado), Juan Bautista Mahiques (Justicia), Mario Lugones (Salud) y Fabián Fernández (Secretario de Prensa y Comunicación).

Entre los gobernadores invitados figuran: Rolando Figueroa (Neuquén), Ignacio Torres (Chubut), Alberto Weretilnek (Río Negro), Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Gustavo Sáenz (Salta), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Leandro Zdero (Chaco), Carlos Sadir (Jujuy), Marcelo Orrego (San Juan) y Raúl Jalil (Catamarca). Todos ellos, aliados que suelen apoyar las leyes enviadas por el oficialismo al Congreso.

Stella Gárnica
Por Stella Gárnica
Seguir

En pocas palabras

  • Javier Milei retorna a Buenos Aires tras su paso por la ONU para enfocarse en la agenda local y preparar su viaje a París.
  • El lunes se reunirá el Gabinete en la Casa Rosada para evaluar la gira, la economía y las reformas pendientes.
  • El martes, Milei viajará a París para la segunda edición del evento Argentina Week.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Javier Milei Gabinete París
Notas relacionadas
Javier Milei cierra su gira por Nueva York con una reunión bilateral con Benjamín Netanyahu
Milei habló desde Nueva York con A24: "Llevamos 28 meses creciendo"
Netanyahu elogió a Milei tras una reunión en Nueva York y destacó su apoyo a Israel

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar