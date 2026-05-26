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ANSES anuncia un mini bono a jubilados: quiénes lo cobran esta semana

Mientras avanza el calendario de pagos, un grupo de jubilados recibirá un ingreso extra que cambia según el haber mensual y que muchos todavía no saben que pueden cobrar.

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ANSES anuncia un mini bono a jubilados: quiénes lo cobran esta semana

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Se trata del bono variable que comenzó a acreditarse junto con los haberes para quienes cobran más que la jubilación mínima, pero todavía se mantienen por debajo del tope definido por el Gobierno nacional.

El refuerzo no es igual para todos. El monto depende directamente del ingreso mensual de cada jubilado y se reduce progresivamente a medida que el haber aumenta.

En paralelo, ANSES también mantiene activa una asistencia para desempleados que continuará entregándose hasta el 29 de mayo.

Aumento de mayo para jubilados

Desde el 22 de mayo, ANSES inició la segunda etapa del cronograma de pagos para jubilados con haberes superiores al mínimo.

Con la actualización aplicada este mes, la jubilación mínima ronda los $393.281. Aquellos que cobran el bono completo alcanzan ingresos cercanos a los $463.281.

Sin embargo, quienes perciben montos superiores reciben un bono proporcional que va disminuyendo según el nivel de ingresos.

Bono variable de ANSES: a quiénes les corresponde

El bono variable está dirigido a jubilados y pensionados que cobran un haber superior a la mínima, pero inferior al límite máximo establecido para acceder al refuerzo.

El objetivo del esquema es que ningún beneficiario supere el tope fijado por el Gobierno al sumar jubilación y bono.

Por ejemplo:

  • Jubilados que cobran $420.000 reciben un bono de aproximadamente $43.250
  • Jubilados que perciben $450.000 acceden a un extra de alrededor de $13.250
  • Quienes superan los $463.250 no cobran ningún bono adicional

De esta manera, el monto del refuerzo se calcula automáticamente y varía según cada caso.

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Jubilados de ANSES en junio: confirman el haber mínimo con el aumento y bono

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Cuándo cobran los jubilados nacionales

ANSES confirmó las fechas de pago para jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo:

  • DNI terminados en 0 y 1: 22 de mayo
  • DNI terminados en 2 y 3: 26 de mayo
  • DNI terminados en 4 y 5: 27 de mayo
  • DNI terminados en 6 y 7: 28 de mayo
  • DNI terminados en 8 y 9: 29 de mayo

Con este cronograma, el organismo previsional completa una nueva etapa de pagos para millones de jubilados en todo el país.

Beneficios extra para jubilados

Además del bono y los haberes mensuales, muchos jubilados también pueden acceder a descuentos, promociones y reintegros a través de Beneficios Capital Humano y programas bancarios vinculados al cobro previsional.

Estos extras incluyen rebajas en supermercados, farmacias, transporte y distintos comercios adheridos, que se suman como un alivio adicional para el bolsillo de los adultos mayores en un contexto de inflación sostenida.

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