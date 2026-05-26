La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa con los últimos pagos del calendario previsional de mayo 2026 e incorporó un beneficio extra para un grupo específico de jubilados y pensionados.
Mientras avanza el calendario de pagos, un grupo de jubilados recibirá un ingreso extra que cambia según el haber mensual y que muchos todavía no saben que pueden cobrar.
ANSES anuncia un mini bono a jubilados: quiénes lo cobran esta semana
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa con los últimos pagos del calendario previsional de mayo 2026 e incorporó un beneficio extra para un grupo específico de jubilados y pensionados.
Se trata del bono variable que comenzó a acreditarse junto con los haberes para quienes cobran más que la jubilación mínima, pero todavía se mantienen por debajo del tope definido por el Gobierno nacional.
El refuerzo no es igual para todos. El monto depende directamente del ingreso mensual de cada jubilado y se reduce progresivamente a medida que el haber aumenta.
En paralelo, ANSES también mantiene activa una asistencia para desempleados que continuará entregándose hasta el 29 de mayo.
Desde el 22 de mayo, ANSES inició la segunda etapa del cronograma de pagos para jubilados con haberes superiores al mínimo.
Con la actualización aplicada este mes, la jubilación mínima ronda los $393.281. Aquellos que cobran el bono completo alcanzan ingresos cercanos a los $463.281.
Sin embargo, quienes perciben montos superiores reciben un bono proporcional que va disminuyendo según el nivel de ingresos.
El bono variable está dirigido a jubilados y pensionados que cobran un haber superior a la mínima, pero inferior al límite máximo establecido para acceder al refuerzo.
El objetivo del esquema es que ningún beneficiario supere el tope fijado por el Gobierno al sumar jubilación y bono.
Por ejemplo:
De esta manera, el monto del refuerzo se calcula automáticamente y varía según cada caso.
ANSES confirmó las fechas de pago para jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo:
Con este cronograma, el organismo previsional completa una nueva etapa de pagos para millones de jubilados en todo el país.
Además del bono y los haberes mensuales, muchos jubilados también pueden acceder a descuentos, promociones y reintegros a través de Beneficios Capital Humano y programas bancarios vinculados al cobro previsional.
Estos extras incluyen rebajas en supermercados, farmacias, transporte y distintos comercios adheridos, que se suman como un alivio adicional para el bolsillo de los adultos mayores en un contexto de inflación sostenida.