Moria Casán se cansó y le paró el carro a María Fernanda Callejón en vivo: "¡¿Querés conducir vos?!"

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Mientras avanzaba el intercambio en el estudio, el clima comenzó a ponerse cada vez más tenso. Todo transcurría dentro de cierta normalidad hasta que Callejón siguió profundizando en su descargo y Moria Casán intentó ponerle un cierre al tema para bajar la intensidad del momento.

“Está lo bueno y lo malo. Hay un mercado ‘free’, que no quiero decir la marca…”, continuó diciendo la panelista. Fue entonces cuando La One lanzó un breve “bueno, ya está” con intención de frenar la situación. Sin embargo, en medio de su angustia y sin advertir el tono, Fernanda reaccionó rápidamente y le respondió: “Pará”, en su intento por seguir haciendo su descargo.

Pero ocurre que esa palabra no cayó nada bien en la conductora, que inmediatamente marcó distancia y le respondió de manera tajante: “No, pará no, a mí no me digas mamita, ¿querés conducir vos?”.

Lejos de dejar pasar el comentario, Moria Casán continuó firme y agregó: “Tranquila mi amor, tranquila, tranquila”, dejando en claro su incomodidad por la situación que acababa de vivirse al aire.

Tras ese fuerte cruce, María Fernanda Callejón entendió rápidamente que se había excedido y optó por retractarse. El programa terminó convertido en uno de los momentos televisivos más difíciles para la actriz, que no pudo contener el llanto mientras relataba el duro presente personal que atraviesa.

Ricky Diotto, Moria Casán y María Fernanda Callejón - captura La mañana con Moria

Qué es lo que contó María Fernanda Callejón sobre el abuso que sufrió de parte de Ricky Diotto

En una fuerte aparición televisiva, María Fernanda Callejón compartió este lunes en el ciclo La mañana con Moria un episodio íntimo y delicado que, según contó, ocurrió con su ex pareja, Ricky Diotto, en plena etapa de separación. La actriz decidió romper el silencio sobre una situación que hasta ahora no había expuesto públicamente y que tuvo lugar dentro del Hospital Austral, en un contexto atravesado por tensiones familiares y judiciales.

Desde hace años, la relación entre la actriz y el músico mantiene conflictos tanto en el plano mediático como legal, especialmente por temas vinculados al divorcio, cuestiones económicas y la crianza de su hija en común, Giovanna. Sin embargo, esta vez Callejón sorprendió al relatar un hecho que la dejó profundamente afectada.

“El habitáculo del Hospital Austral era chiquito. Estaba mi hija, que me dice que le agarre la mano, y el padre estaba cerca de la puerta. También había una pediatra y él pasa por al lado mío y me toca ahí, como diciendo ‘esto es mío’. Lo hizo en presencia de nuestra hija y de la pediatra, pero lo hizo por atrás”, expresó la actriz durante la entrevista con Moria Casán.

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Visiblemente conmocionada al recordar aquel momento, Callejón detalló cómo reaccionó inmediatamente después de lo sucedido. “Solté a Giovanna y empecé a decirle ‘¿qué hiciste?’. ¡Fue tremendo! Salgo y le digo ‘andate’. Y apenas, por primera vez en años, me dice ‘perdón’”, recordó.

Luego, la actriz explicó que ese pedido de disculpas la impactó de manera inesperada debido al duro contexto que atravesaban como expareja. “Cuando me dice perdón, le digo ‘¿qué dijiste?’. ‘Perdón’. Yo quedé temblando. Nosotros estábamos separados y con un divorcio muy conflictivo”, sostuvo.

Las declaraciones generaron una inmediata repercusión tanto en redes sociales como en distintos programas y portales de espectáculos, ya que se trata de la primera vez que María Fernanda Callejón asocia públicamente a Ricky Diotto con una situación que encuadró como un hecho de abuso sexual simple.