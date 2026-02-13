La controversial foto de Luciano Castro desde su internación en una clínica de rehabilitación

“Hace como una semana y media que nos había llegado el dato que existió una conversación entre Luciano y Griselda Siciliani en la que Luciano le dijo a Griselda que no daba más y que quería tomar la decisión de internarse para poder empezar a estar mejor”, revelaron en el ciclo. Luego agregaron: “Luciano se las vio todas negras. La realidad es que lo que él siente, o por lo menos lo que el entorno me empezó a contar, es que a partir de que Griselda lo dejó, él empezó a tener días muy malos y no le encontraba mucho sentido a…”.

En ese sentido, desde el programa explicaron que se trata de un tratamiento terapéutico y no de una situación vinculada a adicciones. “Se internó en un centro en el que te dan tratamientos terapéuticos, grupales, y te dan todo tipo de actividades para poder cambiar el momento actual en el que él está pasando. No está comunicado. No es un tema de adicciones, no es un tema de salud mental. Él está muy delicado”, sentenciaron.

Finalmente, también remarcaron el estado emocional que estaría atravesando el actor: “Luciano siente que todo lo que construye, lo destruye. Y que a todos los que ama los aleja y que está viviendo un infierno”, resaltaron. Mientras tanto, la foto difundida desde su internación sigue generando controversia y abre un fuerte debate sobre los límites de la exposición pública en un momento tan sensible.