La controversial foto de Luciano Castro desde su internación en una clínica de rehabilitación
Luciano Castro se encuentra internado en una clínica de rehabilitación. En las últimas horas se conoció una foto del galán en dicho centro.
La controversial foto de Luciano Castro desde su internación en una clínica de rehabilitación
La internación voluntaria de Luciano Castro volvió a quedar en el centro de la escena en las últimas horas, luego de que se difundiera una controversial foto del actor dentro del centro de rehabilitación donde se encuentra. La imagen generó impacto inmediato en redes sociales y desató una fuerte polémica, ya que habría sido tomada y compartida por uno de sus compañeros.
Según se conoció, desde la cuenta oficial de LAM (América TV) en X (ex Twitter), @elejercitodelam, publicaron una foto de Luciano Castro dentro de la institución, la cual habría sido compartida originalmente por uno de sus compañeros de internación. La difusión no tardó en generar repercusión, especialmente por el contexto sensible que atraviesa el actor.
De acuerdo a lo que informaron desde la cuenta del programa, la publicación provocó consecuencias dentro del centro. “Desde el centro le recriminaron la actitud a los internados” y aseguraron que “se armó un tremendo conflicto”, dejando en evidencia el malestar que habría generado la filtración de la imagen y el revuelo que se produjo entre los pacientes.
Cabe recordar que la internación de Luciano Castro fue confirmada recientemente y despertó preocupación entre sus seguidores. La información fue dada a conocer por Pepe Ochoa en LAM (América TV), donde detallaron que la decisión habría sido tomada por el actor luego de atravesar un momento personal muy delicado.
“Hace como una semana y media que nos había llegado el dato que existió una conversación entre Luciano y Griselda Siciliani en la que Luciano le dijo a Griselda que no daba más y que quería tomar la decisión de internarse para poder empezar a estar mejor”, revelaron en el ciclo. Luego agregaron: “Luciano se las vio todas negras. La realidad es que lo que él siente, o por lo menos lo que el entorno me empezó a contar, es que a partir de que Griselda lo dejó, él empezó a tener días muy malos y no le encontraba mucho sentido a…”.
En ese sentido, desde el programa explicaron que se trata de un tratamiento terapéutico y no de una situación vinculada a adicciones. “Se internó en un centro en el que te dan tratamientos terapéuticos, grupales, y te dan todo tipo de actividades para poder cambiar el momento actual en el que él está pasando. No está comunicado. No es un tema de adicciones, no es un tema de salud mental. Él está muy delicado”, sentenciaron.
Finalmente, también remarcaron el estado emocional que estaría atravesando el actor: “Luciano siente que todo lo que construye, lo destruye. Y que a todos los que ama los aleja y que está viviendo un infierno”, resaltaron. Mientras tanto, la foto difundida desde su internación sigue generando controversia y abre un fuerte debate sobre los límites de la exposición pública en un momento tan sensible.