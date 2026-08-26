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Javier Milei confirmó la jubilación mínima de ANSES en septiembre de 2026: cuánto se cobra con bono

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó un aumento del 2,1% por movilidad junto a la acreditación del bono extraordinario de $70.000 para septiembre de 2026. Con esta actualización previsional, ¿a cuánto se va el haber mínimo de un jubilado?

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Javier Milei confirmó la jubilación mínima de ANSES en septiembre de 2026: cuánto se cobra con bono

Javier Milei confirmó la jubilación mínima de ANSES en septiembre de 2026: cuánto se cobra con bono

La ANSES ajustará los haberes previsionales en septiembre en base a la inflación de julio difundida por el INDEC. El haber básico mínimo se ubicará en $428.591,22, cifra a la que se le sumará de forma íntegra el refuerzo de $70.000 otorgado por el Gobierno. De esta manera, ningún jubilado de la escala básica cobrará menos de $498.591,22 en términos brutos, restando únicamente las deducciones por la obra social PAMI.

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Javier Milei confirmó el bono para jubilados de ANSES: cuánto se cobra. Imagen ilustrativa hecha con IA.

¿Cuánto cobra un jubilado de la mínima en septiembre de 2026?

El haber mínimo de los jubilados combina el ajuste mensual del 2,1% más el subsidio fijo de contención estatal:

  • Haber básico mínimo: $428.591,22

  • Bono extraordinario: $70.000,00

  • Total bruto de bolsillo: $498.591,22

Para los beneficiarios que perciben un ingreso básico superior a la mínima pero inferior a los $498.591,22, el bono de $70.000 se acreditará de forma proporcional hasta alcanzar dicho tope consolidado.

¿De cuánto son las Pensiones No Contributivas y la PUAM con bono?

Las prestaciones no contributivas y la Pensión Universal para el Adulto Mayor también reciben la actualización por movilidad del 2,1% y la asignación del refuerzo de $70.000 de manera directa:

  • PNC para Madre de 7 Hijos: Perciben el equivalente a una jubilación mínima de $428.591,22 que, sumada al bono de $70.000, alcanza un total bruto de $498.591,22.

  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): El básico se fija en $342.872,97. Al sumar el bono de $70.000, el cobro bruto asciende a $412.872,97.

  • PNC por Invalidez y Vejez: El haber se establece en $300.013,85. Con la inclusión del refuerzo de $70.000, el monto total alcanza los $370.013,85.

¿Cuál es el tope máximo de las jubilaciones de ANSES en septiembre?

El sistema previsional argentino aplica el porcentaje de movilidad correspondiente a la inflación a todas las escalas salariales del Organismo. En el noveno mes del año, los ingresos más altos de la escala quedan delimitados de la siguiente forma:

  • Haber máximo jubilatorio: $2.884.013,08 en valores brutos.

  • Condición de bono: Los titulares del haber máximo no reciben el bono de $70.000 por superar el tope de ingresos estipulado para la asistencia social.

¿Cuándo cobran los jubilados y pensionados según el calendario de ANSES?

La ANSES adelantó el inicio de los depósitos para el martes 8 de septiembre. El cronograma de pagos según la terminación del DNI se distribuye de la siguiente forma:

Pensiones No Contributivas (PNC):

  • DNI 0 y 1 el martes 8

  • DNI 2 y 3 el miércoles 9

  • DNI 4 y 5 el jueves 10

  • DNI 6 y 7 el viernes 11

  • DNI 8 y 9 el lunes 14 de septiembre.

Jubilaciones mínimas:

  • DNI 0 el martes 8
  • DNI 1 el miércoles 9
  • DNI 2 el jueves 10
  • DNI 3 el viernes 11
  • DNI 4 el lunes 14
  • DNI 5 el martes 15
  • DNI 6 el miércoles 16
  • DNI 7 el jueves 17
  • DNI 8 el viernes 18
  • DNI 9 el lunes 21 de septiembre

Jubilaciones que superan la mínima:

  • DNI 0 y 1 el martes 22
  • DNI 2 y 3 el miércoles 23
  • DNI 4 y 5 el jueves 24
  • DNI 6 y 7 el viernes 25
  • DNI 8 y 9 el lunes 28 de septiembre

Fechas de cobro destacadas de la jubilación mínima

  • DNI 0: Martes 8 de septiembre

  • DNI 1: Miércoles 9 de septiembre

  • DNI 2: Jueves 10 de septiembre

  • DNI 3: Viernes 11 de septiembre

  • DNI 4: Lunes 14 de septiembre

  • DNI 5: Martes 15 de septiembre

  • DNI 6: Miércoles 16 de septiembre

  • DNI 7: Jueves 17 de septiembre

  • DNI 8: Viernes 18 de septiembre

  • DNI 9: Lunes 21 de septiembre

En pocas palabras

  • ANSES oficializó un aumento del 2,1% y un bono de $70.000 para jubilados de septiembre.
  • El haber mínimo será de $428.591,22 más el bono, totalizando $498.591,22 brutos.
  • Se detallan los montos para Pensiones No Contributivas, PUAM y el haber máximo jubilatorio.
Resumen generado por Thinkindot AI
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