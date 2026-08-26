Javier Milei confirmó la jubilación mínima de ANSES en septiembre de 2026: cuánto se cobra con bono

PNC para Madre de 7 Hijos: Perciben el equivalente a una jubilación mínima de $428.591,22 que, sumada al bono de $70.000, alcanza un total bruto de $498.591,22.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): El básico se fija en $342.872,97. Al sumar el bono de $70.000, el cobro bruto asciende a $412.872,97.

PNC por Invalidez y Vejez: El haber se establece en $300.013,85. Con la inclusión del refuerzo de $70.000, el monto total alcanza los $370.013,85.

¿Cuál es el tope máximo de las jubilaciones de ANSES en septiembre?

El sistema previsional argentino aplica el porcentaje de movilidad correspondiente a la inflación a todas las escalas salariales del Organismo. En el noveno mes del año, los ingresos más altos de la escala quedan delimitados de la siguiente forma:

Haber máximo jubilatorio: $2.884.013,08 en valores brutos.

Condición de bono: Los titulares del haber máximo no reciben el bono de $70.000 por superar el tope de ingresos estipulado para la asistencia social.

¿Cuándo cobran los jubilados y pensionados según el calendario de ANSES?

La ANSES adelantó el inicio de los depósitos para el martes 8 de septiembre. El cronograma de pagos según la terminación del DNI se distribuye de la siguiente forma:

Pensiones No Contributivas (PNC):

DNI 0 y 1 el martes 8

DNI 2 y 3 el miércoles 9

DNI 4 y 5 el jueves 10

DNI 6 y 7 el viernes 11

DNI 8 y 9 el lunes 14 de septiembre.

Jubilaciones mínimas:

DNI 0 el martes 8

DNI 1 el miércoles 9

DNI 2 el jueves 10

DNI 3 el viernes 11

DNI 4 el lunes 14

DNI 5 el martes 15

DNI 6 el miércoles 16

DNI 7 el jueves 17

DNI 8 el viernes 18

DNI 9 el lunes 21 de septiembre

Jubilaciones que superan la mínima:

DNI 0 y 1 el martes 22

DNI 2 y 3 el miércoles 23

DNI 4 y 5 el jueves 24

DNI 6 y 7 el viernes 25

DNI 8 y 9 el lunes 28 de septiembre

Fechas de cobro destacadas de la jubilación mínima