Javier Milei confirmó la jubilación mínima de ANSES en septiembre de 2026: cuánto se cobra con bono

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PNC para Madre de 7 Hijos: Perciben el equivalente a una jubilación mínima de $428.591,22 que, sumada al bono de $70.000, alcanza un total bruto de $498.591,22.
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Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): El básico se fija en $342.872,97. Al sumar el bono de $70.000, el cobro bruto asciende a $412.872,97.
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PNC por Invalidez y Vejez: El haber se establece en $300.013,85. Con la inclusión del refuerzo de $70.000, el monto total alcanza los $370.013,85.
¿Cuál es el tope máximo de las jubilaciones de ANSES en septiembre?
El sistema previsional argentino aplica el porcentaje de movilidad correspondiente a la inflación a todas las escalas salariales del Organismo. En el noveno mes del año, los ingresos más altos de la escala quedan delimitados de la siguiente forma:
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Haber máximo jubilatorio: $2.884.013,08 en valores brutos.
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Condición de bono: Los titulares del haber máximo no reciben el bono de $70.000 por superar el tope de ingresos estipulado para la asistencia social.
¿Cuándo cobran los jubilados y pensionados según el calendario de ANSES?
La ANSES adelantó el inicio de los depósitos para el martes 8 de septiembre. El cronograma de pagos según la terminación del DNI se distribuye de la siguiente forma:
Pensiones No Contributivas (PNC):
Jubilaciones mínimas:
- DNI 0 el martes 8
- DNI 1 el miércoles 9
- DNI 2 el jueves 10
- DNI 3 el viernes 11
- DNI 4 el lunes 14
- DNI 5 el martes 15
- DNI 6 el miércoles 16
- DNI 7 el jueves 17
- DNI 8 el viernes 18
- DNI 9 el lunes 21 de septiembre
Jubilaciones que superan la mínima:
- DNI 0 y 1 el martes 22
- DNI 2 y 3 el miércoles 23
- DNI 4 y 5 el jueves 24
- DNI 6 y 7 el viernes 25
- DNI 8 y 9 el lunes 28 de septiembre
Fechas de cobro destacadas de la jubilación mínima
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DNI 0: Martes 8 de septiembre
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DNI 1: Miércoles 9 de septiembre
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DNI 2: Jueves 10 de septiembre
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DNI 3: Viernes 11 de septiembre
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DNI 4: Lunes 14 de septiembre
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DNI 5: Martes 15 de septiembre
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DNI 6: Miércoles 16 de septiembre
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DNI 7: Jueves 17 de septiembre
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DNI 8: Viernes 18 de septiembre
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DNI 9: Lunes 21 de septiembre