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La firme aclaración de Mica Tinelli ante un posteo vinculado al conflicto de Tini Stoessel con su padre

Tras el picante descargo de Candelaria sobre el conflicto entre Tini Stoessel y famoso padre, Mica Tinelli sorprendió con un mensaje que parecía apuntar en la misma dirección, pero después se desdijo. Mirá.

26 ago 2026, 14:25
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La firme aclaración de Mica Tinelli ante un posteo vinculado al conflicto de Tini Stoessel con su padre

Mica Tinelli quedó en el centro de la escena en medio de la polémica que atraviesan por estos días Tini Stoessel y su padre, el productor Alejandro Stoessel. La hija mayor de Marcelo Tinelli sorprendió este miércoles con una publicación en sus historias de Instagram que rápidamente fue relacionada con el conflicto, aunque luego decidió aclarar públicamente que su mensaje no estaba dirigido a nadie en particular.

La controversia alrededor de Tini Stoessel y Alejandro Stoessel generó en las últimas horas todo tipo de opiniones, críticas y especulaciones. Una de las voces que se expresó de manera directa fue Cande Tinelli, quien utilizó sus redes sociales para referirse al tema y recordar una canción que la cantante había escrito contra su papá.

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La hija menor de Marcelo Tinelli y Soledad Aquino habló de “la paz” que sentía al ver que “las cosas salen a la luz”. Poco después, una publicación de Mica Tinelli llamó la atención de sus seguidores y fue interpretada como un mensaje en la misma dirección.

La empresaria compartió una contundente reflexión que decía: “El único Karma que le deseo a la gente que me hizo daño es que se encuentren a ellos mismos en alguien más”. Como cierre de la publicación, agregó: “1000%”.

El posteo estuvo acompañado por la canción “Adiós” de Gustavo Cerati, cuya letra gira en torno a la madurez emocional y a la aceptación de que una persona puede dejar de formar parte de la vida de otra.

Ante la repercusión que comenzó a tener su historia, Mica Tinelli decidió salir a aclarar el verdadero sentido de sus palabras. La hija de Marcelo Tinelli negó, aunque sin dar nombres, que se tratara de una indirecta relacionada con la situación que involucra a Tini Stoessel y su papá.

“Mi última historia no es para nadie en especial, ni por ninguna situación en particular. Simplemente pienso así de la vida en general. Se ve que les quedó justo para inventar o suponer pavadas”, manifestó visiblemente molesta por las interpretaciones que surgieron a partir de su publicación.

Pero Mica Tinelli fue por más y dejó un último mensaje para despejar cualquier duda sobre su postura. En ese sentido, remarcó que no tiene interés en involucrarse en conflictos que no le corresponden y pidió poder disfrutar de una fecha muy especial para ella.

“Nada que me importe menos que meterme en asuntos de otros. Hoy es mi cumple, quiero disfrutar y ser feliz tranquila con la gente que amo. Gracias”, expresó.

De esta manera, Mica Tinelli buscó ponerle fin a las especulaciones que habían surgido luego de su sugestiva historia de Instagram y aclaró que no estaba haciendo referencia a ninguna situación específica.

Cabe destacar que este 26 de agosto Mica Tinelli está cumpliendo 38 años y, según dejó en claro en sus redes sociales, su intención es celebrar y disfrutar de su día junto a las personas que ama.

Cuál fue el duro posteo de Cande Tinelli que todos asociaron con el conflicto de Tini Stoessel y su padre

En medio de la polémica por el distanciamiento entre Tini Stoessel y su padre, Alejandro Stoessel, por cuestiones económicas, salió a la luz la millonaria cifra que habría generado la cantante y que habría quedado en manos del productor. En ese contexto, Cande Tinelli sorprendió con un filoso mensaje en redes sociales en el que recordó el conflicto que involucró a su familia.

La hija de Marcelo Tinelli publicó: “Judas dio el beso. Justicia divina”, en una clara referencia a “Ángel”, la canción que Tini le dedicó al conductor por la disputa con su padre por los derechos de Patito Feo.

Luego, Cande profundizó su descargo: “Amo mucho la sabiduría del universo y su karma”. Y aclaró: “La amo a ella literal, pero este tema me hizo mal a mí y a mis hermanos en su momento”. Finalmente, cerró: “Me da paz que las cosas salgan a la luz”, dejando traslucir que en la vida todo es un búmeran.

     

 

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