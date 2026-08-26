La firme aclaración de Mica Tinelli ante un posteo vinculado al conflicto de Tini Stoessel con su padre

El posteo estuvo acompañado por la canción “Adiós” de Gustavo Cerati, cuya letra gira en torno a la madurez emocional y a la aceptación de que una persona puede dejar de formar parte de la vida de otra.

Ante la repercusión que comenzó a tener su historia, Mica Tinelli decidió salir a aclarar el verdadero sentido de sus palabras. La hija de Marcelo Tinelli negó, aunque sin dar nombres, que se tratara de una indirecta relacionada con la situación que involucra a Tini Stoessel y su papá.

“Mi última historia no es para nadie en especial, ni por ninguna situación en particular. Simplemente pienso así de la vida en general. Se ve que les quedó justo para inventar o suponer pavadas”, manifestó visiblemente molesta por las interpretaciones que surgieron a partir de su publicación.

Pero Mica Tinelli fue por más y dejó un último mensaje para despejar cualquier duda sobre su postura. En ese sentido, remarcó que no tiene interés en involucrarse en conflictos que no le corresponden y pidió poder disfrutar de una fecha muy especial para ella.

“Nada que me importe menos que meterme en asuntos de otros. Hoy es mi cumple, quiero disfrutar y ser feliz tranquila con la gente que amo. Gracias”, expresó.

De esta manera, Mica Tinelli buscó ponerle fin a las especulaciones que habían surgido luego de su sugestiva historia de Instagram y aclaró que no estaba haciendo referencia a ninguna situación específica.

Cabe destacar que este 26 de agosto Mica Tinelli está cumpliendo 38 años y, según dejó en claro en sus redes sociales, su intención es celebrar y disfrutar de su día junto a las personas que ama.

Cuál fue el duro posteo de Cande Tinelli que todos asociaron con el conflicto de Tini Stoessel y su padre

En medio de la polémica por el distanciamiento entre Tini Stoessel y su padre, Alejandro Stoessel, por cuestiones económicas, salió a la luz la millonaria cifra que habría generado la cantante y que habría quedado en manos del productor. En ese contexto, Cande Tinelli sorprendió con un filoso mensaje en redes sociales en el que recordó el conflicto que involucró a su familia.

La hija de Marcelo Tinelli publicó: “Judas dio el beso. Justicia divina”, en una clara referencia a “Ángel”, la canción que Tini le dedicó al conductor por la disputa con su padre por los derechos de Patito Feo.

Luego, Cande profundizó su descargo: “Amo mucho la sabiduría del universo y su karma”. Y aclaró: “La amo a ella literal, pero este tema me hizo mal a mí y a mis hermanos en su momento”. Finalmente, cerró: “Me da paz que las cosas salgan a la luz”, dejando traslucir que en la vida todo es un búmeran.