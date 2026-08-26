Revelan el rol clave de Rodrigo De Paul sobre el escándalo de Tini Stoessel y su papá

"Lo que me decía es que a Rodrigo siempre le llamó la atención cómo Tini, con toda la plata que tiene, nunca tuvo noción ni sabe cuánto es la cantidad exacta de dinero que tiene, y que ni un contador de confianza se lo sepa decir, él trata de abrirle los ojos", indicó desde el estudio.

Por su parte, Pochi sumó más información sobre la interna que rodea a la familia de Tini Stoessel: “Me dicen que hoy es el sostén de ella (De Paul). Las palabras fueron ‘Rodri la está acompañando y ella se apoya en él. Por eso no me llamó la atención que Tini sea la que se haya comunicado con Infobae, porque esto es un tema familiar y está reservado".

La distancia de Tini Stoessel con su padre Alejandro

Se conoció cómo se encuentra Tini Stoessel y la actualidad del vínculo con su padre Alejandro después que se conociera del pedido de detalle de su patrimonio que profundiza interna familiar.

“Hoy la relación con el papá es nula, cero. Es más, cuando el papá estuvo internado hace poquito, Tini no se comunicó con él”, contó Gustavo Méndez en La mañana con Moria (El Trece) sobre la distancia entre Tini Stoessel y su padre Alejandro.

Y agregó: “Para que tomen dimensión de lo que está pasando: no lo invitó al casamiento, ni al padre ni a la madre, y no lo llamó al padre cuando estuvo internado”.

Además, el periodista remarcó cómo se encuentra Tini Stoessel en las últimas horas tras conocerse en detalle de la auditoría que solicitó sobre su patrimonio y estado económico.

“Tini está ensayando y hasta ayer venía jolgoriosa, divina, muy feliz a hacer su performance en Zona Norte. Y ayer estaba triste y bajoneada”, aseguró el periodista sobre cómo habría impactado a nivel emocional este tema en la artista.