Y agregó: “Me desilusionan mucho, me desilusionan los dirigentes, me hincho las pelotas, me dan ganas de putearlos, de decir la conch..., de decir de todo”. “Cristina, ¿qué mierda?, ¿por qué no hablás? Decí algo, si ladramos o no ladramos, somos perros de Cristina, pero no nos dice ni cáchele ni hágase el muerto”, le confesó al padre Francisco “Paco” Olveira, que estaba como invitado.

Mirá la dura confesión de Dady Brieva