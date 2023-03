Dady Brieva volvió a la televisión y explicó por qué es peronista: "Hay que reírse y sentir"

Y remarcó: “Es tan fácil ser peronista... mirame la cara, solamente hay que reírse, hay que sentir un poco y hay que recordar algo de la historia nuestra. Los que nos llamamos Leguizamón, Cáceres, Acuña... los que se llaman Álzaga Unzué no, yo también si me llamara Peña Brown sería antiperonista, le metimos la mano en el bolsillo a los muchachos”.

Embed

“Recuerdo la mirada de mi viejo cuando caminaba por Chapadmalal. Y en el momento del almuerzo que se ponía la Marcha Peronista y con esas galería de baldosas rojas con acaroína, con olor a trapo de piso caminaba con mi hermana que iba con una pollerita tableada y caminábamos hacia el comedor y mi papá con la frente alta, con una camisa bien planchada a sentarse en una mesa con 200 comensales, y en esos 200 comensales, en ese ruido de platos, cubiertos y manteles y servilletas de tela, y platos y jarra de agua fresca y un pingüino de vino”, continuó Dady Brieva sobre su infancia y familia.

Y siguió: “Recuerdo la mirada de papá, esa mirada de se hombre feliz, esa mirada con ilusión, con esperanza de que algún día vendrían los tiros para la Justicia. Y eso es el peronismo para nosotros. Yo la verdad que me podría hacer el pelotudo, hice un lindo vento con Midachi y la vedad que podría ir a los programas de televisión y cuando me pregunten decir ‘no ´se, creo que agarrándonos todos de las manos, mirando hacia el futuro podemos ser un país rico...’, pero decidí no hacer el boludo, decidí exponerme, y lo hago en defensa propia”.

“Me gusta el lugar incómodo, y este lugar incómodo lo quiero compartir con todos ustedes, pero con mucha alegría de recordar esos años felices del peronismo y esas postales lindas que van a quedar con nosotros para siempre. Espero que todos ustedes vuelvan a tener la mirada que tenía mi papá, que cuando se sentía la marcha peronista íbamos todos juntos comer en familia y éramos tratados dignamente, y nos sentíamos dignos porque teníamos un laburo y estábamos bien. Recordemos eso, que a lo mejor se da, no va a ser fácil”, se sinceró el ex Midachi.

dady brieva.jpg

Mariela la Chipi Anchipi confesó que con Dady Brieva pensaron en irse del país: el motivo

Tras la polémica generada al trascender los supuestos 15 millones de pesos que Dady Brieva habría cobrado por dos shows en el interior del país, su mujer Mariela la Chipi Anchipi salió a hablar del tema y confesó que llegaron a pensar en irse del país por la cantidad de ataques recibidos.

Lo cierto es que estuvieron a punto de irse efectivamente de Argentina tiempo atrás, cuando se lo acusó al ex Midachi de haber cobrado 15 millones de pesos por dos shows y una charla militante que dio en La Rioja junto al gobernador kirchnerista Ricardo Quintela, y comenzaron a recibir insultos y durísimos ataques.

“Se van a la mierda, no tienen ningún tipo de ética moral y conexión con la realidad. No tienen un stop. Esas cifras hay formas de comprobar si se paga de esa manera, hay que salir a aclarar porque lo repiten 24/7. Si no salís a parar las noticias ruedan y ruedan. Hay un montón de fake news que ya se convirtieron en leyendas urbanas”, aseguró la Chipi en defensa de Dady en diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad.

Además, sumó a favor de su marido: “Él es una persona que es pública porque dice lo que piensa y lo atacan, en su momento fue Echarri y Duplaá, después Andrea del Boca, y siempre dicen lo mismo, que el artista es un chorro”.

Y a pesar de que el cómico salió a detallar los números que en realidad manejaba en sus presentaciones, los ataques seguían escalando. Así fue que analizaron un plan en caso de emergencia, según lo aseguró Anchipi. “En un momento tuvimos como un miedo, como había personas allegadas que nos decían que por ahí teníamos riesgo”, confesó.

“Nos decían que no dejemos el auto en un estacionamiento sin llave y decíamos, ‘¿hay necesidad de vivir así?’. Hace poco Lanata creyéndose que estaba bien decía a dónde me iba a mudar, a qué colegio van mis hijos, dónde vivo. Se mete directamente con la seguridad de mi familia, no está bien. Mis chicos son muy chicos, no puedo estar viviendo con miedo. Faltaba que incitara a la gente, era como decir ‘mirá que si le querés robar el pibe está en tal lugar’”, detalló La Chipi.

Así y todo, hacia el final Mariela contó que a pesar de esta situación angustiante, Dady Brieva nunca pensó en abandonar lo que considera su lucha, “Pero sí me planteó que si se ponía más agresivo el asunto que yo tenía que agarrar los dos chicos e irme, como un plan de contingencia. En este mundo es como que te haces experta en esquivar balas”.